Missbrauch im Erzbistum Berlin : Ein Erzbischof ringt um Worte

Die Beschäftigung mit dem Trauma sexualisierter Gewalt höre nie auf, berichtet ein Opfer. Sie müsse sich dafür rechtfertigen, für die Kirche zu arbeiten, berichtet eine Seelsorgerin. Eine Anhörung in Berlin erschüttert Erzbischof Koch.

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch am 29. Januar bei der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum Berlin Bild: dpa

Der Erzbischof von Berlin ringt um Worte. Doch so schwer Heiner Koch auch atmet, zu ganzen Sätzen wollen sie sich nicht fügen. „Wie Ballast auf mir“, „ein sehr langer Weg“, „wir dürfen darüber nicht schweigen“, „stehen auch vor Gott mit der Schuld“, „hier zusammen im Bistum weitergeben“. Gut neunzig Minuten haben Koch und sein Generalvikar Manfred Kollig zugehört. Zunächst Johannes Norpoth, einem der Sprecher des Betroffenenbeirates der Deutschen Bischofskonferenz. „Die Auseinandersetzung mit dem Trauma hört nie auf“, sagt der Mann, der sich als Überlebender wie als ehrenamtlich Engagierter in der Kirche als „Familienmitglied“ bezeichnet.

„Völlig unzureichende Anerkennung“

Dann fallen Worte wie „kollektives Organisationsverschulden“ und „viel Luft nach oben“. Gemünzt sind diese nicht nur auf die Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern auch die nach wie vor „völlig unzureichende Anerkennung“ des Leids der Betroffenen. Wo sind die letzten elf Jahre geblieben, will Norpoth wissen, also seit dem Bekanntwerden des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg im Jahr 2010?