Missbrauch im Bistum Münster : Schwer erträgliche Entschuldigungen

Der üppige Adventskranz liegt schon bereit, und auch Christsterne haben Helferinnen auf den Tischen plaziert. Doch vorweihnachtlich ist am Mittwochabend im Gemeindesaal von St. Petrus Canisius in Recklinghausen niemandem zumute. Die Leitung des Bistums Münster hat zu einem Gesprächsabend eingeladen. Sie will über den Fall Nikolaus A. informieren, so wie sie das derzeit überall dort tut, wo A. eingesetzt war.

Der ursprünglich aus der Erzdiözese Köln stammende Pfarrer war 1972 wegen „fortgesetzter Unzucht mit Kindern und Abhängigen“ zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Als er im Jahr darauf aus dem Gefängnis entlassen wurde, durfte er dennoch ins Bistum Münster wechseln, wo er dann in Westerkappeln, in Moers am Niederrhein und eben auch in Recklinghausen tätig war. Hier wirkte A. seit 1978 als Pfarrverwalter. 1985 zog ihn die Bistumsleitung dann plötzlich ab. Warum das geschah, teilte sie den Gläubigen nicht mit. Und auch die neue Gemeinde in Moers informierte man nicht über die pädokriminelle Vorgeschichte des Pfarrers.