Missbrauch im Erzbistum München : Die Lüge Benedikts

Um die Jahreswende 1979/80 schlugen die Wellen der Empörung über das Verhalten von Papst und Bischöfen so hoch wie lange nicht. Von sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung war damals allerdings noch keine Rede. Dieses Thema gehörte in der katholischen Kirche zu den bestgehüteten Geheimnissen einer kleinen, verschworenen Klerikergemeinschaft. Nein, kurz vor dem Weihnachtsfest 1979 hatte die Vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre dem in Tübingen lehrenden Dogmatik-Professor Hans Küng mit Billigung von Papst Johannes Paul II. die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen.

Einer der Bischöfe, der im Hintergrund die Fäden gegen Küng gezogen hatte, war ein früherer Fakultätskollege: Joseph Ratzinger, der mittlerweile in den Kardinalsrang erhobene Erzbischof von München und Freising. Ratzinger ging nicht öffentlich gegen den ebenso streitbaren wie medienaffinen Küng in Stellung. Er bediente sich eines weitgespannten Netzwerks aus gleichgesinnten Theologen und seiner Kontakte bis hinein in die Spitzen des Vatikans. Diesen Eindruck mussten auch die ranghohen Kleriker in München gewinnen, denen der Erzbischof am 15. Januar 1980 während einer Sitzung des Ordinariatsrates von den jüngsten Entwicklungen im Fall Küng berichtete. So jedenfalls ist es im Protokoll festgehalten.