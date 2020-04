Corona-Auflagen : Ministerpräsidenten warnen vor zu früher Lockerung

Aktualisiert am

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Amtskollege in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann Bild: dpa

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und der Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben vor einer verfrühten Lockerung der strengen Corona-Schutzmaßnahmen gewarnt. Für sie stehe „der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle“, sagte Dreyer der „Süddeutschen Zeitung“.

Ihre Regierung bereite mit Experten aus Gesundheit, Wirtschaft und Bildung zwar Szenarien für eine allmähliche Rückkehr zur Normalität vor. Dreyer betonte aber: „Denkbare Lockerungen können nur mit einer großen Hygiene-Offensive einhergehen. Wir alle müssen uns darauf einstellen: Unser Alltag wird noch lange von Abstandsregeln und hohen Hygienestandards bestimmt werden.“

„Ein zweiter Shutdown wäre schwer zu verkraften“

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht die Gefahr, mit einer zu schnellen Lockerung eine zweite Welle der Pandemie zu riskieren, die abermalige Einschnitte erzwingen könnte. „Ein zweiter Shutdown wäre wirtschaftlich und auch gesellschaftlich schwer zu verkraften“, sagte Kretschmann der „SZ“.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mahnte ebenfalls zur Geduld. „Erst wenn sich die Situation deutlich und nachhaltig verbessert, werden wir die Schublade mit den sukzessiven Ausstiegsplänen ziehen“, sagte Woidke der „SZ“. „Sicher ist: Wir werden nicht von null auf hundert schalten.“

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte die Bürger am Donnerstag zum Einhalten der Corona-Auflagen über die Ostertage aufgerufen. „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein“, mahnte sie. „Wir müssen konzentriert bleiben, die Lage ist fragil.“

Über die nächste Phase des Kampfs gegen das Virus will Merkel am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Dann soll es auch um die Frage gehen, wie es mit den bislang bis zum 19. April befristeten Maßnahmen weitergeht. Eine Lockerung werde „nur in kleinen Schritten“ erfolgen können, sagte Merkel. „Wir müssen immer wieder die Folgen beachten.“