Herr Ministerpräsident, leben Sie daheim in Wittenberg noch im fossilen Zeitalter oder haben Sie sich schon eine Wärmepumpe zugelegt?

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Ich habe meine Wärmepumpe vor knapp einem Jahr bestellt und bisher noch kein Lieferdatum bekommen. Die Heizungsfrage zählt bei Bürgerveranstaltung in meinem Land mittlerweile zu den Hauptfragen, das treibt die Leute um.

Was antworten Sie?

Als Physiker beklage ich schon seit Jahren eine Unwucht in der deutschen Energiedebatte, die viel zu stark um die Stromproduktion kreist. Rund 80 Prozent unseres Primärenergieverbrauchs fällt aber auf die Bereiche Wärme, Kälte, Mobilität und Industrieenergie. Erforderlich ist eine integrierte Betrachtung. Wenn ich den Stromanteil durch Wärmepumpen und Elektroautos erhöhe und zugleich aus der Atomenergie aussteige, benötigen wir weiterhin grundlastfähigen Kohlestrom. Selbst in Sachsen-Anhalt, einem der Topproduzenten von Wind- und Solarenergie. Wir denken aber auch zu stark national. 80 Prozent unserer Energie wird importiert, und in einer ähnlichen Größenordnung wird das weiter so bleiben. Ich sehe große Chancen für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak aus sonnigen Ländern oder dem hohen Norden mit viel Wasserkraft – aber solche Entwicklungen beschleunigen wir nicht mit einem deutschen Sonderweg, der alle Ziele immer noch ein paar Jahre schneller erreichen will. Sonst verlieren wir die Bevölkerung .

Sachsen-Anhalt verfügt besonders in der Chemieindustrie über viele Betriebe mit großem Energiehunger. Beobachten Sie dort eine schleichende Abwanderung?

Ich mache mir große Sorgen. Wir haben 2022 unsere CO 2 -Ziele nur erreicht und sind trotz des Gasmangels gut durch den Winter gekommen, weil viele energiehungrige Anlagen nicht mehr unter Volllast laufen, sondern nur noch zur Hälfte oder gar nicht mehr. Ich könnte stehenden Fußes auch etliche Betriebe nennen, die zögern, anstehende Investitionen in Deutschland vorzunehmen, und überlegen, sich strategisch umzuorientieren. Auf Sicht stehen da auch ganze Standorte zur Disposition, wenn klassische Ankerinvestitionen in einem Chemiepark ausbleiben.

Befürworten Sie einen Industriestrompreis?

Ein ganz klares Ja. Ohne einen konkurrenzfähigen Industriestrompreis wird der Standort Deutschland nicht überleben.

Sachsen-Anhalt freut sich auf die geplante Ansiedlung von Intel, doch der geplante EU-Förderrahmen Chips Act lässt weiter auf sich warten. Steht die größte Einzelinvestition in der bundesdeutschen Geschichte auf der Kippe?

Die Signale von allen Akteuren sind weiter positiv, und wir liegen derzeit noch im Zeitplan. Durch die Inflation und den Einsatz modernerer Technik liegen die Kosten für die geplante Fabrik mehrere Milliarden Euro höher, entsprechend mehr Subventionen sind erforderlich. Dazu gibt es konstruktive Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium. Intel weiß aber auch, dass man Europa nicht nur aus Übersee beliefern kann, sondern sich mit der Produktion in das Netzwerk der hiesigen Industrie, etwa im Automobilbereich, einfügen sollte.

Als das Hallenser Wirtschaftsforschungsinstitut IWH den Sinn der Milliardenförderung anzweifelte, wurde aus Ihrer Partei die staatliche Finanzierung des Hallenser Wirtschaftsinstituts infrage gestellt. Welches Signal gibt das für den Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt?

Kein Mensch in Sachsen-Anhalt stellt die Wissenschaftsfreiheit infrage. Als Politiker darf ich aber auch frank und frei sagen, dass ich die Betrachtungsweise des IWH fachlich nicht nachvollziehen kann und das für eine verengte Perspektive halte. Inzwischen melden sich auch andere wissenschaftliche Sichtweisen zu Wort, wie etwa Professor Weimann aus Magdeburg.

Mehr zum Thema 1/

Die sachsen-anhaltische CDU hat sich bereits vor dem RBB-Skandal kritisch zum gegenwärtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk positioniert. Bewegen sich die Sender aus Ihrer Sicht inzwischen in die geforderte Richtung oder wünschen Sie sich weitergehende Reformen?

Zumindest rhetorisch bewegen sich die Sender. Ob sie dann auch an ihre Strukturen gehen, steht auf einem anderen Blatt. Alle Optionen müssen auf den Tisch: eine klarere Aufgabenteilung von ARD und ZDF, die Position der Intendanten. Wie wird es mit dem RBB weitergehen? Das ist eine offene Frage. Aus Brandenburg höre ich viele kritische Stimmen.

Dem Vernehmen nach streben die Sender eine Beitragserhöhung auf bis zu 25,19 Euro an.

Das halte ich für völlig ausgeschlossen und ist in der Bevölkerung nicht vermittelbar nach alldem, was vorgefallen ist.

In den Umfragen liegt die AfD in Ostdeutschland wieder auf einem sehr hohen Niveau. Wie erklären Sie sich das?

Meine Erklärung ist immer dieselbe: Eine Partei wie die AfD wird dann stark, wenn die anderen Parteien ihre Hausaufgaben nicht erledigen. Kaum jemand ist gegen den Klimaschutz. Aber die Politik muss Planungssicherheit geben und solide Gesetze vorlegen. Auch bei der Migration wiederholen wir die immer gleichen Fehler. Die Kommunalpolitiker sagen mir parteiübergreifend und quer durchs Land, dass die Kapazitäten erschöpft sind. Es kann nicht sein, dass wesentliche EU-Verträge wie Schengen und Dublin über Jahre nicht eingehalten werden. Das ist ein Systemversagen und das treibt Bürger in die Arme der AfD, die ich als Politiker immer strikt bekämpft habe.