Der chinesische Ministerpräsident geht nicht auf die Bitten des Kanzlers zum Ukrainekrieg ein. Deutschland sollte in den Beziehungen zu Peking nicht in die gleiche Falle tappen wie Macron.

Man sollte Pressekonferenzen nicht überbewerten. Aber es war schon auffällig, welche unterschiedlichen Schwerpunkte der chinesische Ministerpräsident und der deutsche Bundeskanzler bei ihrem öffentlichen Auftritt im Berliner Kanzleramt setzten. Li Qiang redete viel über Wachstum und ließ erkennen, dass er Deutschland vor allem als wirtschaftlichen Partner betrachtet.

Scholz dagegen ging eine typisch deutsche Themenliste durch, vom Klimaschutz über die Ukraine bis zu den Menschenrechten. Da kommen schon recht unterschiedliche Erwartungen an die bilateralen Beziehungen zum Ausdruck, obwohl der Grundton des Treffens ein freundlicher war.

Li erwähnte den Ukrainekrieg nicht

Im Kern geht es um zwei Fragen, die beide Länder noch in vielen Regierungskonsultationen beschäftigen werden. Die wirtschaftliche dreht sich um das jahrzehntelang aufgebaute Abhängigkeitsverhältnis, das auch Peking abbauen will.

Dass man da in Berlin jetzt von Risikominimierung spricht, ist letztlich nur ein Schlagwort. Die Regierung wird nicht jede Investitions- oder Handelsentscheidung der Industrie steuern können, zumindest nicht, wenn man noch eine halbwegs freie Marktwirtschaft behalten will. Scholz selbst forderte wieder einen besseren Marktzugang in China, was berechtigt ist, aber durchaus gegen das Ziel wirken kann, den deutschen Außenhandel zu diversifizieren.

Nicht einfacher wird es auf absehbare Zeit politisch werden. Dass Li mit keinem Wort auf Russland und den Krieg einging, obwohl Scholz ihn um Einflussnahme bat, zeigt noch einmal, dass man nicht allzu große Hoffnungen auf eine chinesische Vermittlung setzen sollte.

Peking würde in der strategischen Konkurrenz mit dem Westen, das heißt vor allem mit den Vereinigten Staaten, nicht gewinnen, wenn es Putin fallen ließe. Es setzt vielmehr darauf, Europa und Amerika auseinanderzudividieren. In diese Falle ist schon Macron getappt, Deutschland sollte da seine alte Rolle als transatlantischer Anker wahren.