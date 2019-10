Pilot rettet sich : Militärflugzeug nahe Trier abgestürzt

Ein amerikanisches Kampfflugzeug ist am Dienstagnachmittag in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Die Maschine vom Typ F-16 war vom Stützpunkt Spangdahlem in der Eifel gestartet und befand sich auf einem Routine-Trainingsflug. Das teilte eine Sprecherin des amerikanischen Militärs mit. Der Pilot konnte sich demnach mit dem Schleudersitz retten und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Trier teilte mit, die Absturzstelle bei Zemmer im Kreis Trier-Saarburg sei weiträumig abgesperrt worden. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters von Zemmer, Edgar Schmitt, stürzte die Maschine in ein Waldstück. Der Unfall wird untersucht.

Anwohner wurden aufgefordert, die Absturzstelle zu meiden; Fahrzeuge sollten sie großräumig umfahren. Mehrere Kreisstraßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Es ist der zweite Unfall mit Militärmaschinen in Deutschland binnen weniger Monate. Bei einer Luftkampfübung waren im Juni an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe in größerer Höhe miteinander kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot rettete sich damals mit dem Schleudersitz und überlebte den Unfall verletzt, der andere kam im Alter von 27 Jahren ums Leben. An der Übung, bei der die Verfolgung einer feindlichen Maschine simuliert wurde, waren damals insgesamt drei Kampfflugzeuge beteiligt.

In Spangdahlem in der Eifel ist das 52. Jagdgeschwader stationiert. Es umfasst eine F-16-Staffel mit mindestens 24 Flugzeugen. Zum amerikanischen Stützpunkt gehören etwa 4000 Soldaten.