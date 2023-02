Herr Stamp, Sie haben gerade Ihr Amt als „Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen“ angetreten. Ein Boulevardblatt nannte Sie „Deutschlands obersten Abschiebebeauftragten“. Sehen Sie sich auch so?

Es geht ausdrücklich nicht allein um Abschiebungen, zumal dafür weiterhin die Länder zuständig sind. Es geht um einen grundsätzlich neuen politischen Ansatz: um umfassende Vereinbarungen mit den Herkunftsländern, sogenannte Migrationsabkommen.

Die sehen vor, einem Land ein Kontingent an legaler Zuwanderung zu ermöglichen, wenn es dafür ab einem Stichtag eigene Bürger, die in Deutschland straffällig oder deren Asylgesuche abgelehnt wurden, wieder aufnimmt.

Wobei solche Abkommen je nach Land unterschiedlich ausfallen müssen. Aber grundsätzlich haben wir im Koalitionsvertrag der Ampel verabredet, irreguläre Mi­gration zu reduzieren und reguläre zu stärken. Die Idee geht auf Vorschläge zu­rück, wie sie etwa der Migrationsforscher Gerald Knaus gemacht hat, mit dem ich in regelmäßigem Austausch stehe.

Knaus hat 2019 vorgeschlagen, als Modell ein Abkommen mit Gambia zu schließen: legale Zuwanderung innerhalb einer bestimmten Quote, wenn Gambia zunächst Straftäter sowie ab einem Stichtag auch alle anderen Staatsbürger zurücknimmt, die außerhalb dieser Quote nach Deutschland kommen.

Das ist tatsächlich ein Modell, das sehr gut denkbar ist. Andere Länder wie etwa Niger sind eher Transitstaaten. Fast alle Migranten aus Subsahara-Afrika ziehen durch Niger, da das Land auf der Route liegt. Da wäre zu fragen, was wir Niger anbieten können und wie Niger uns helfen kann, Migrationswillige schon dort darüber aufzuklären, was sie in Europa erwartet. Viele kommen nämlich mit völlig falschen Vorstellungen.

Zum Beispiel?

Ich habe in marokkanischen Elendsvierteln Jungs getroffen, die glaubten, dass sie bei uns fürs Fußballspielen bezahlt werden. Andere waren überzeugt, dass sie hier ohne Weiteres einen Job ausüben können, ohne Qualifikation.

Haben Sie deshalb vorgeschlagen, ein deutsches Jobcenter in Marokko zu eröffnen?

Ich sprach von Jobbörsen – also davon, in verschiedenen Regionen der Welt realistische Angebote zu machen. Diese Idee müsste aber gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Außenministerium entwickelt werden. Dabei können auch bestehende Projekte erweitert werden, um irreguläre durch reguläre Migration zu ersetzen. Zum Beispiel dadurch, dass man in Afrika oder in Südostasien Möglichkeiten zur Vorqualifizierung bietet. Vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, von den Handwerkskammern und von vielen Arbeitgebern weiß ich, dass ein sehr großes Interesse daran besteht, denn wir haben ja längst nicht mehr nur einen Fachkräftemangel, sondern ganz allgemein einen Arbeitskräftemangel in Deutschland.

Im Koalitionsvertrag steht aber auch: „Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben. Wir starten eine Rückführungsoffensive, um Ausreisen konsequenter umzusetzen, insbeson­dere die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern.“ Wie soll das erreicht werden?