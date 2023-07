Jemanden wie Hari Harita könnte Deutschland eigentlich gut gebrauchen. Die Bundesrepublik sucht händeringend nach Fachkräften aus dem Ausland. Die Inderin hat sieben Jahre lang Berufserfahrung in der IT-Branche gesammelt, ist jung und ungebunden. Nach einem Todesfall in der Familie möchte sie auswandern. Da sie im Zuge ihrer Arbeit bei einer Softwarefirma bereits für einige Projekte in Deutschland war, steht das Land ganz oben auf ihrer Wunschliste möglicher Zielländer.

Doch die 30 Jahre alte IT-Spezialistin ist von dem komplizierten Prozess völlig überfordert. „Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie“, sagt sie aus ihrer Heimatstadt Hyderabad. Hinzu kommt, dass ihr in den Auswandererforen in den sozialen Medien reihenweise von diesem Schritt ab­geraten wird. Zu teuer sei das Leben in Deutschland, zu hoch die Sprachbarriere, zu umständlich die Bürokratie.

Trotzdem ist Harita wild entschlossen, den Sprung nach Deutschland zu schaffen. Ihre Probleme schon beim Anlauf sind symptomatisch dafür, wie es um die Anwerbung von indischen Fachkräften in Deutschland bestellt ist. Seit diesem Jahr hat das 1,4-Milliarden-Volk die Volks­republik China als bevölkerungsreichstes Land der Erde überholt. In der ehema­ligen britischen Kronkolonie sprechen viele Englisch, es gibt exzellente Hochschulen und Absolventen.

Heil: Geregelte Arbeitszeiten sind wichtiger Migrationsgrund

Nach Einschätzung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sind geregelte Arbeitszeiten ein wichtiger Grund für indische Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen. Heil betonte am Dienstag während eines mehr­tägigen Indienbesuchs in der Hauptstadt Neu Delhi, dass IT-Fachkräfte in der Technologiemetropole Bangalore heutzutage vermutlich ähnlich viel verdienten wie in München, aber es dort „keinen Feierabend“ gebe.

Indien ist auch deshalb das erste Land, mit dem die Bundesrepublik im Dezember des vorigen Jahres ein umfassendes bilaterales Mobilitäts- und Mi­grationsabkommen geschlossen hat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) preist das Abkommen als Modell für andere Vereinbarungen, die Berlin mit Ländern wie Tunesien schließen will.

Laut Bundesregierung zielt das Abkommen darauf ab, „die faire Mobilität von Fachkräften“ und anderen Gruppen wie Studenten und Forschern zu ermög­lichen. Darüber soll es „die Reduzierung der irregulären Migration“ und die „Rückkehr von Staatsangehörigen“ ohne gültigen Aufenthaltstitel sicherstellen. Im Klartext bedeutet dies, dass das Abkommen auch die Abschiebung von Indern erleichtern soll, deren Asylanträge in Deutschland abgewiesen wurden.

Ein solcher Effekt hatte sich zumindest direkt nach der Unterzeichnung noch nicht eingestellt, wie sich im April aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des innenpolitischen Sprechers der Uni­onsfraktion, Alexander Throm, ergeben hatte. Demnach gab es von Dezember bis März bundesweit 13 Rückführungen nach Indien, während es im Vorpandemiejahr 2019 noch 176 Abschiebungen gewesen waren. In diesem Punkt seien solche Abkommen „eben nicht das Wundermittel, wie die Ampel seit Monaten behauptet“, hatte die dpa den CDU-Politiker zitiert.