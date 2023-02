Nicht erst nach dem Messerangriff von Brokstedt fordern Politiker effektivere Abschiebungen. Bundeskanzler Scholz berät an diesem Donnerstag auf dem EU-Gipfel darüber. Warum ist die Sache so kompliziert? Ein Überblick.

Selbst in der Migrationspolitik können sich die meisten Politiker auf eines einigen: Abschiebungen sollten reibungslos und schnell durchgeführt werden. Doch in der Praxis ist das Gegenteil der Fall: Nur ein kleiner Teil der ausreisepflichtigen Ausländer verlässt Deutschland. Die Lage ist vertrackt.

Wer ist ausreisepflichtig?

Ausländer aus Nicht-EU-Staaten ohne Aufenthaltstitel sind laut Aufenthaltsgesetz ausreisepflichtig. Ausreisepflichtige müssen Deutschland unverzüglich oder in einer bestimmten Frist verlassen. „Vollziehbar ausreisepflichtig“ ist jemand, der unerlaubt eingereist ist und keinen Asylantrag gestellt hat, oder wenn die Erteilung eines Aufenthaltstitels unanfechtbar abgelehnt wurde – also etwa ein Asylbewerber, dessen Antrag letztinstanzlich abgelehnt wurde. Wenn eine Person nicht freiwillig ausreist, kann sie theoretisch abgeschoben werden.

Und in der Praxis?

Nur ein Bruchteil der rund 300.000 „vollziehbar Ausreisepflichtigen“, die in Deutschland leben, kann abgeschoben werden. Die allermeisten haben eine Duldung, dann ist ihre Ausreise vorübergehend nicht möglich. Duldungen werden ausgesprochen, wenn etwa Reisedokumente fehlen, die Identität ungeklärt ist, die Betroffenen krank sind oder dringende humanitäre Gründe gegen eine Ausreise sprechen (etwa die Beendigung der Schule oder der Ausbildung), oder wenn die Situation im Herkunftsland eine Abschiebung nicht zulässt. Zwar sind Abschiebungen Ländersache, doch verständigen sich die Länder bisweilen auf Abschiebestopps. So beschloss die Innenministerkonferenz, dass es bis auf weiteres keine Abschiebungen nach Iran geben soll, mit Ausnahme von Straftätern. Viele Personen werden über Jahre geduldet („Kettenduldung“).

Warum können selbst Straftäter nicht einfach so abgeschoben werden?

Kriminelle Ausländer können ausgewiesen werden, wenn von ihnen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht. Dann muss abgewogen werden, ob das öffentliche Interesse für eine Ausreise überwiegt oder das Interesse des Ausländers zu bleiben (etwa mit Blick auf seine Familie). Auch während ihr Asylverfahren läuft, können Straftäter ausgewiesen werden. Dann wird ein bestehender Aufenthaltstitel beseitigt. Allerdings müssen dann die Voraussetzungen für eine Abschiebung gegeben sein. Auch anerkannten Flüchtlingen kann der Schutzstatus in einem durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angestrengten Rücknahme- und Widerrufsverfahren genommen werden. Ein solches Verfahren war gegen den mehrfach straffälligen mutmaßlichen Messerangreifer von Brokstedt eingeleitet worden, jedoch noch ohne Ergebnis.

Welche Rolle spielen Herkunftsstaaten bei Abschiebungen?

Ohne Zustimmung des Heimatlandes kann kein Ausreisepflichtiger abgeschoben werden. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde wurden 2021 in allen Mitgliedstaaten 340.000 Entscheidungen zur Rückkehr getroffen, davon wurden jedoch nur 21 Prozent tatsächlich vollzogen. Im Jahr vor der Pandemie, 2019, lag die Quote bei 29 Prozent. Die EU-Kommission bemängelt, dass die Mitgliedstaaten in der Regel gar keinen Kontakt mit den Herkunftsländern aufnehmen, um die Rückführung zu erwirken. Nur in 16 Prozent der Fälle sei dies 2021 geschehen. Allerdings machen die EU-Staaten immer wieder die Erfahrung, dass die Herkunftsländer Verfahren bewusst verzögern oder gar nicht kooperieren. Zwar besteht völkerrechtlich eine Pflicht zur Rücknahme eigener Staatsangehöriger, doch lässt sich diese leicht unterlaufen.