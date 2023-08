Sachsens Innenminister Armin Schuster neigt gelegentlich zu langen Ausführungen, doch angesichts der Migrationslage an der Grenze zu Polen fasste sich der CDU-Politiker am Dienstag vergleichsweise kurz: „Die Zahl der Schleusungen hat in den letzten Wochen derart zugenommen, dass wir uns jetzt zum Handeln gezwungen sehen.“

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Konkret bedeutet das, dass Sachsen von nun an die Landespolizei zur Unterstützung der Bundespolizei an Deutschlands Ostgrenze entsendet. „Ziel ist es, so viele Schleuser mit ihren Fahrzeugen zu stellen wie nur möglich“, sagte Schuster nach der Kabinettsitzung am Dienstag in Dresden. Die Einsatzkräfte würden sowohl in zivil als auch offiziell unterwegs sein, mit dem Vorteil, dass sie- anders als die Bundespolizei, die nur im 30-Kilometer-Grenzraum operieren darf – auch landesweit fahnden können.

Schuster illustrierte die Entscheidung mit drastischen Schleusungsbeispielen aus den vergangenen Tagen. Darunter war ein Kleintransporter, dessen Fahrer, nachdem er die polnisch-deutsche Grenze passiert hatte, auf der Überholspur aus dem Wagen gesprungen war und die Migranten im Laderaum sich selbst überlassen hatte, die dann auf der stark befahrenen Autobahn 4 umherirrten. Ähnliche Fälle gebe es inzwischen fast täglich, sagte Schuster, darunter im Juli auch ein tödlicher, als sich ein Schleuser auf der Flucht vor der Polizei mit einem mit Menschen vollgepackten Transporter überschlug und eine Frau starb. „Was wir jetzt tun, dient deshalb der Gefahrenabwehr und ist eine Frage der Humanität“, sagte der Minister.

Zudem stehen die erfahrungsgemäß fluchtstärksten Monate unmittelbar bevor. Von September bis November steigen die Migrationszahlen jedes Jahr deutlich. Bereits bis Mitte August griff die Bundespolizei an der sächsisch-polnischen Grenze 1884 Migranten auf, fast so viele wie im gesamten Juni. Und das ist nur das Hellfeld. Die Schleuser hätten die Kontrolle übernommen, so Schuster. Die Bundespolizei arbeite hervorragend, sei aber mit der Registrierung der Migranten am Limit, weshalb der Fahndungsdruck sinke. Dieser soll nun durch die landespolizeiliche Verstärkung wieder steigen. Schon seit mehreren Jahren gibt es in Sachsen auch gemeinsame Fahndungsgruppen aus Landes- und Bundespolizei, die unter anderem Autodiebe und Drogenhändler im Blick haben.

Schuster kritisiert Bundesinnenministerin Faeser

Mit scharfen Worten kritisierte Schuster zudem die Bundesregierung, vor allem Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Mai zugesagt habe, die bereits seit acht Jahren bestehenden Grenzkontrollen zu Österreich lageabhängig auch auf andere Gebiete auszudehnen. Der Beschluss werde nicht umgesetzt, „obwohl die illegale Migration aus Richtung Polen inzwischen die mit Abstand höchste“ sei. Seit Februar hätten sich die Zahlen dort mehr als verdoppelt. Danach folgten Österreich, die Tschechische Republik und die Schweiz.

Weil Prag bereits an der Grenze zur Slowakei kontrolliere, sinke der Druck an der deutsch-tschechischen Grenze, so Schuster, der erwähnte, wie anerkennend sich Faeser erst kürzlich bei einem Besuch an der deutsch-tschechischen Grenze über die Kontrollen der tschechischen Kollegen geäußert habe. Auch Frankreich habe bereits lageabhängige Grenzkontrollen eingeführt.

„Wir haben die Bundesinnenministerin mehrfach zum Handeln aufgefordert, doch dem ist sie bisher nicht gefolgt“, sagte Schuster. Zugleich genehmige Faeser jedoch halbjährlich – und zu Recht – die Verlängerung der Kontrollen zu Österreich. Diese Inkonsequenz sei nicht vermittelbar. Mit Kontrollen wären darüber hinaus Schleuser leichter herauszufiltern, sodass diese gefährliche Art der illegalen Migration zurückgedrängt werden könnte. Schuster zufolge habe Sachsens Landespolizeipräsident erklärt, dass es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur des Wann sei, bis es zu einer Katastrophe im Zusammenhang mit „Behältnisschleusungen“ (so der Fachbegriff) komme – also einem schweren Unfall oder in Laderäumen erstickten Menschen.

Jetzt zu handeln, sei für ihn keine parteipolitische, sondern eine gesellschaftlich notwendige Frage, sagte Schuster. „Bei mir stapeln sich die Sorgen von Landräten, die täglich damit ringen, dass die Kommunen die Zahl der Migranten noch schultern können“. Unter ihnen seien auch viele Kommunalpolitiker mit Parteibüchern in Farben der Ampelkoalition. „Wir sind am Integrationslimit“, so Schuster. Bund und Länder müssten das Problem jetzt schnell in den Griff bekommen.