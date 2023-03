Die Schwächen der deutschen Migrationspolitik, die seit 2015 diskutiert werden, verschärfen die Krise in Städten und Gemeinden. Nun schlagen die kommunalen Verbände in Baden-Württemberg Alarm.

In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen warten Flüchtlinge in einer Schlange vor der Essensausgabe. Bild: dpa

Tamm im Landkreis Ludwigsburg, Wüstenrot-Greuthof im Landkreis Heilbronn, Beinstein im Landkreis Rems-Murr oder Pfedelbach im Landkreis Hohenlohe – in jedem dieser kleinen Gemeinden in Baden-Württemberg formiert sich Widerstand in der Bevölkerung gegen die Einrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte. In Tamm prüft die Landesregierung, ob dort eine zusätzliche Erstaufnahmeeinrichtung hergerichtet werden kann.

In Wüstenrot-Greuthof sollten in einer Gemeinde mit gerade mal 114 Einwohnern 70 Geflüchtete untergebracht werden; ein Vorhaben, das die Baurechtsbehörde schnell wieder aufgab – aus rechtlichen Gründen und weil sich in der Bürgerschaft Widerstand formierte. In Waiblingen-Beinstein wehren sich die Bürger gegen die Aufstellung von 17 Wohncontainern für Geflüchtete. Und in Pfedelbach haben die Bürger schon 1200 Unterschriften gesammelt, um zu verhindern, dass in einem ehemaligen Seniorenheim bis zu 160 Flüchtlinge, vorwiegend aus der Ukraine, untergebracht werden. Uns brennt die Hütte, sagen die Kommunalpolitiker unisono.

Forderung nach schnellerer Einschätzung zur Bleibeperspektive

Die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg – Landkreistag, Gemeindetag und Städtetag – haben am Dienstag eine „Stuttgarter Erklärung“ vorgelegt, um „als bürgernächste Ebene der übergeordneten Politik“ eine realistische Einschätzung der Lage zu geben. Allein die Tatsache, dass Baden-Württemberg mehr Geflüchtete als Frankreich aufgenommen habe, zeige, wie prekär die Lage sei. Das Dilemma zwischen humanitärer Pflicht und dem faktisch Möglichen werde immer größer, die Akzeptanz der Migration in der Gesellschaft drohe sich merklich zu verschlechtern.

Die wichtigste Forderung der Verbände ist die Einrichtung von nationalen Ankunftszentren mit einer schnellen Registrierung und erkennungsdienstlichen Behandlung. Es müsse möglich werden wie in den sogenannten Anker-Zentren oder im Ankunftszentrum des Landes in Heidelberg, innerhalb von 24 Stunden einen vorläufigen Verfahrensabschluss zu ermöglichen und zwischen Geflüchteten mit und ohne Bleibeperspektive zu unterscheiden.

„Eine Rückführung der nicht bleibeberechtigen Menschen müsste dann direkt aus den Ankunftszentren erfolgen. Dies würde die Rückführung vereinfachen und zugleich die erforderliche Rückführungskonsequenz verdeutlichen“, heißt es in dem Papier. Der Deutsche Städtetag und der Gemeindebund unterstützten das. Es sind Forderungen, die seit der ersten Flüchtlingskrise 2015 diskutiert werden.

Für die Städte, Gemeinden und Landkreise geht es vor allem darum, dass sie künftig nur noch Menschen aufnehmen, die tatsächlich eine Bleibeperspektive haben. Der starre Verteilschlüssel, der sich nur an der Einwohnerzahl orientiert, überbeansprucht fast alle Kommunen. Die Kommunalverbände fordern außerdem eine „Mitwirkungspflicht“ für alle erwerbsfähigen Flüchtlinge. „Eine solche Verpflichtung lässt sich verfassungs- und völkerrechtskonform ausformen und sollte über die bisherigen rechtlichen Verpflichtungen zur Annahme auch von gemeinnütziger Arbeit hinausgehen“, heißt es in dem Papier.

Mit Blick auf die Kapazitäten beim Wohnen sowie der Kinderbetreuung warnen die Landräte und Oberbürgermeister vor einem Mangel, der sich „seit geraumer Zeit nachteilig für die einheimische Bevölkerung“ auswirke. Eine „sich weiter zuspitzende Konkurrenzsituation“ müsse vermieden werden, notwendig sei eine Investitionsoffensive und eine Vereinfachung von Genehmigungen. Den Plan der Ampelregierung für ein Fachkräfteeinwanderungs-Gesetz unterstützen die Verbände.