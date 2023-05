FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will, dass die EU mehr in den Schutz ihrer Außengrenzen investiert. Deutschland fordert er im Gespräch mit der F.A.Z. zu mehr Pragmatismus und weniger Moralisieren auf.

Herr Djir-Sarai, auf einer Skala von eins bis zehn, wie gut ist die Stimmung zwischen FDP und Grünen im Moment?

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Es ist kein Geheimnis, dass die Grünen häufig andere Vorstellung haben als wir.

Das klingt jetzt eher so mittel. Ein Feld, auf dem die Vorstellungen besonders weit auseinandergehen, ist gerade aktuell: die Migrationspolitik.

Ja. Wir als FDP wollen eine Migrationspolitik, die im Einklang steht mit der Realität, die die Interessen unseres Landes berücksichtigt und die vor allem die Sorgen der Menschen in unserem Land ernst nimmt.

Gilt das auch für die Sorgen der Ministerpräsidenten in unserem Land? Der Bundeskanzler wird am Mittwoch mit ihnen über die Flüchtlinge reden. Der Konflikt ist jetzt schon klar: Die Ministerpräsidenten wollen mehr Geld, um die Lage in den Kommunen zu entschärfen. Aber die Bundesregierung will kein weiteres Geld herausrücken.

Die Bundesregierung stellt den Ländern und Kommunen schon sehr hohe Summen zur Verfügung. Mehr Geld wäre in dieser Situation nur kurzfristig eine Lösung. Mein Eindruck ist – und ich rede sehr viel mit Bürgermeistern und Landräten –, dass die Kommunen konkrete politische Lösungen erwarten: mehr Kontrolle, mehr Steuerung und mehr Rückführungen.

Das schließt Finanzspritzen nicht aus. Wie bei einem Patienten: Langfristig braucht er eine gute Therapie, aber kurzfristig wären ihm Schmerzmittel willkommen.

Die geben wir schon. Für die ukrainischen Geflüchteten hat der Bund mehr als 90 Prozent der Kosten übernommen. Das darf man nicht vergessen. Insgesamt unterstützt der Bund die Länder und Kommunen beim Thema Migration bereits jetzt mit erheblichen Summen. Er entlastet sie sogar an Stellen, die klar in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Was kann der Kanzler den Ländern konkret anbieten?

Ich würde mir wünschen, dass wir die Asylverfahren deutlich beschleunigen und den Abschiebegewahrsam verlängern. Außerdem sollten wir den Kreis der sicheren Herkunftsländer endlich erweitern. Wenn es nach der FDP ginge, sogar deutlich.

Mehr zum Thema 1/

Der Bundeskanzler kann sich Georgien und Moldau vorstellen.

Wir von der FDP würden die Maghreb­staaten dazunehmen. Außerdem ist wichtig, dass die EU ihre Grenzen besser schützen kann. Da sind europäische Investitionen nötig.

In was genau? Zäune? Grenzschützer?

Alles, was dazugehört, auch Zäune. Ich weiß, was das für Emotionen auslöst in gewissen Kreisen. Aber alles, was die Grenzschutzfähigkeit verbessern kann, sollten wir tun. Auch die Fähigkeiten von Frontex verbessern. Wir müssen die Länder an den Außengrenzen der EU unterstützen.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Pläne für eine neue Migrationspolitik von einer Mehrheit in der Bundesregierung geteilt werden?

Ich rate uns dringend dazu, die Realität nicht zu ignorieren. Es sind im ersten Quartal dieses Jahres deutlich mehr Asylbewerber nach Deutschland gekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und die Zahlen steigen noch.

Trägt Deutschland genug dazu bei, die Fluchtursachen zu bekämpfen?

Die Frage muss man durchaus stellen. Tun wir genug, damit sich die Situation im Mittleren und Nahen Osten stabilisiert? Machen wir genug in Afrika? Dass wir darüber nachdenken müssen, ist glaube ich Konsens in der Regierung. Aber wir brauchen zusätzlich eine andere Politik, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Deutschland hat wahnsinnig viel Vertrauen verloren in Europa. Es muss Schluss sein mit deutschen Sonderwegen wie in der Regierungszeit von Frau Merkel. Wenn man sich die Entwicklung seit 2015 anschaut, sind die gesamteuropäischen Erfolge in der Migrationspolitik überschaubar. Das muss uns zu denken geben. Es ist ein Fehler, anderen Ländern schulmeisterlich zu erklären, was sie falsch machen und Deutschland angeblich richtig macht. Mehr Pragmatismus und weniger Moralisieren stünden uns gut.

Beim Thema Atomkraft hat die FDP dasselbe Problem gesehen.

Ja. Die Länder der Europäischen Union haben sich nach dem 24. Februar 2022 zusammengesetzt und gefragt: Wie schaffen wir es, uns gemeinsam vom russischen Gas und Öl unabhängig zu machen? Und welchen Beitrag kann Deutschland leisten? Niemand in Europa kann verstehen, warum ein Land wie Deutschland vom Instrument der Laufzeitverlängerung bei den sichersten Kernkraftwerken keinen Gebrauch macht. Und wenn wir schon beim Thema sind: Niemand in Europa kann verstehen, warum wir erst unser Energieangebot freiwillig verknappen und anschließend sagen, dass man die Industriestrompreise subventionieren müsse.

Sie meinen den Plan von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Industriestrom mit Steuergeld zu subventionieren.

Genau. Deutschland muss seinen Wohlstand wahren. Das wird uns vor allem mit guten steuerlichen Rahmenbedingungen und beschleunigten Genehmigungsverfahren gelingen, durch Innovation statt Subvention. Und wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Die Zuwanderung von Fachkräften müssen wir schrittweise ausbauen.

Was kann dann überhaupt der Migrationsgipfel bringen? Der Kanzler kann den Ministerpräsidenten ja nur das versprechen, was in seiner Regierung dann auch eine Mehrheit findet.

Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler Vorschläge machen wird, von denen er weiß, dass er dafür eine Mehrheit in seinem Kabinett hat. Wir brauchen auch in der Migrationspolitik eine echte Zeitenwende, die sich auf die Interessen unseres Landes fokussiert.