Wenn CDU und AfD im Stuttgarter Gemeinderat eine Mehrheit hätten, gäbe es bei einem Thema Einigkeit, eventuell gar einen gemeinsamen Beschluss: Beide Ratsfraktionen lehnen nämlich den Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte auf dem Gebiet der baden-württembergischen Landeshauptstadt ab. Im Gemeinderat haben Grüne, SPD und einige Splittergruppen mit 35 Stimmen die Mehrheit; CDU und AfD kommen nur auf 16 Stimmen.

Aber die Zugewinne der AfD in Umfragen – sogar im wohlstandsverwöhnten Baden-Württemberg bekämen sie 19 Prozent, wenn jetzt eine Landtagswahl wäre – und die gleichzeitige Schwäche der CDU verändern die Stimmungslage selbst in der Stuttgarter Kommunalpolitik. Und zwar so deutlich, dass sich der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) kürzlich politisch zurückmeldete und gegen die restriktive Flüchtlingspolitik der CDU demonstrierte.

Kuhns Nachfolger Frank Nopper (CDU), der sich an den in den sozialen Medien geäußerten Meinungen orientiert, reagiert auf die neue Stimmungslage: Seine Teilnahme am „Christopher Street Day“ (CSD) sagte er ab, was der feierfreudige Oberbürgermeister zunächst mit einem Paralleltermin begründete. Gegen die Demonstranten der Letzten Generation und ihre Klebeaktionen ließ er eine Allgemeinverfügung verhängen. Außerdem machte er deutlich, dass für ihn die Flüchtlingsaufnahme nur eine Pflichtaufgabe ist; er warnte vor einer sich „weiter zuspitzenden Konkurrenzsituation“ zwischen einheimischer Bevölkerung und Geflüchteten.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz stellte in Aussicht, mit seiner Fraktion für AfD-Anträge zu stimmen, sofern diese „eine vernünftige, die Stadt nach vorn bringende Idee“ beinhalteten. Die AfD fordert in Anträgen zum Beispiel, das Glockenspiel am Rathausturm die Nationalhymne spielen zu lassen und in städtischen Einrichtungen keine „Ekel-Insekten“ ins Essen zu mischen. Der Landesvorstand der baden-württembergischen CDU untersagt seit 2019 in einem Beschluss „jegliches Zusammenwirken mit der AfD und ihren geistigen Brandstiftern“. Was das für die Kommunalpolitik konkret heißt, müssen Nopper und Kotz noch klären.