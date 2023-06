Eine Vergesellschaftung der großen Immobilienunternehmen in Berlin ist juristisch möglich, verhältnismäßig, verfassungsrechtlich angemessen und auch geeignet, die Explosion der Mieten in der deutschen Hauptstadt zu stoppen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Expertenkommission „Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen“, die nach einem Volksentscheid vom Senat berufen worden war.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Am Mittwoch übergab die Vorsitzende der dreizehnköpfigen Kommission, die Sozialdemokratin und Juristin Herta Däubler-Gmelin, den Abschlussbericht an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und an Bausenator Christian Gaebler (SPD). Wegner sagte, der Senat werde sich den Bericht genau ansehen. Er machte aber klar, dass er die Schlussfolgerungen der Kommission nicht teilt. „Es ist kein Geheimnis, dass ich bei Vergesellschaftung immer skeptisch war“, sagte Wegner. „Und ich halte Vergesellschaftung weiter für den falschen Weg.“

Am September 2021 hatten 59,1 der Wähler in Berlin dafür gestimmt, Immobilien von Unternehmen mit einem Bestand von mehr als 3000 Wohnungen in Gemeineigentum zu überführen. „Es ist zu erwarten, dass die Mieten im vergesellschafteten Bestand sinken, gewiss aber nicht mehr im gleichen Maße steigen würden wie die Mieten für privat gehalten Wohnimmobilien“, heißt es im Bericht. Die Überführung der Immobilienbestände in Gemeineigentum wird von der Kommission als „erforderlich“ betrachtet, da derzeit keine Mittel ersichtlich seien, die „eine eindeutig gleiche Wirksamkeit“ hätten. „Eine verstärkte Neubautätigkeit stellt keine Alternative dar, um das Ziel der Verbesserung der dauerhaften Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen zu erreichen“, heißt es weiter in dem 152 Seiten starken Bericht. Eine Politik, die vor allem auf Wohnungsneubau setze, habe sich in den vergangenen Jahren als „kaum wirksam erwiesen“.

Drei Kommissionsmitglieder äußerten Zweifel

Das Votum der Kommission ist allerdings nicht überraschend. Denn die Experten waren noch vom früheren rot-grün-roten Senat bestimmt worden: SPD, Grüne und Linke konnten jeweils drei Vertreter benennen, ebenso die Initiatoren des Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Die damalige Opposition, zu der auch die nun regierende CDU gehörte, war an der Einsetzung der Kommission nicht beteiligt. Vor allem die Linkspartei, aber auch die Grünen hatten sich für die Vergesellschaftung stark gemacht. Für die Linke hatte die Durchsetzung des rechtlich nicht bindenden Volksentscheids politische Priorität. Die frühere Regierende Bürgermeisterin und heutige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Teile ihrer Partei hatten sich hingegen gegen jegliche Enteignungen ausgesprochen.

Die Einrichtung einer Expertenkommission, die im April 2022 ihre Arbeit aufnahm, diente dazu, den kaum überbrückbaren Konflikt über das Thema in der damaligen Koalition zu entschärfen und die Entscheidung über ein Vergesellschaftungsgesetz zu vertagen. Die Initiatoren des Volksentscheids hatten sich gegen die Einrichtung der Kommission gewandt und die unverzügliche Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes durch den Senat verlangt.

Nach Ansicht der Kommission hat das Land Berlin die Kompetenz, ein Gesetz zur Vergesellschaftung zu verabschieden. Artikel 15 des Grundgesetzes sei in Berlin anwendbar, sofern die gemeinnützige Bewirtschaftung gesichert sei. Er erlaubt es, „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel“ unter gewissen Umstände per Gesetz zu vergesellschaften. In der Geschichte der Bundesrepublik wurde der Artikel allerdings noch nie angewandt.

Unumstritten war diese Meinung in der Kommission allerdings nicht. So haben wiederum drei Kommissionsmitglieder Zweifel an der Verhältnismäßigkeit einer Vergesellschaftung in einem Sondervotum geäußert. Wegner wies am Mittwoch insbesondere auf die vielen Sondervoten hin. Er wolle sie sich mit Blick auf die Rechtssicherheit besonders aufmerksam anschauen.

Einig ist die Kommission, dass die Wohnungsunternehmen zu entschädigen sind, wobei nicht der Verkehrswert der Immobilien zugrunde gelegt werden muss. Darüber, wie hoch die Entschädigungen ausfallen müssten, sind sich die Kommissionsmitglieder nicht einig. Die Mehrheit ist der Meinung, dass die Entschädigung unter dem Verkehrswert liegen dürfe. Wiederum drei Kommissionsmitglieder gehen in einem Sondervotum davon aus, dass stets vom Verkehrswert ausgegangen werden müsse, von dem aber Abschläge möglich seien.

Zu einem Vergesellschaftungsgesetz wird es auf absehbare Zeit nicht kommen. CDU und SPD haben im Koalitionsvertrag festgelegt, zunächst ein Vergesellschaftungsrahmengesetz zu erarbeiten, das vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden soll. So will man sichergehen, dass ein Gesetz nicht vom obersten Gericht gleich wieder kassiert würde. Ganz ignorieren kann der Senat die Arbeit der Kommission allerdings schwerlich, denn er hatte sie ja, wenn auch noch unter anderen politischen Mehrheiten, selbst eingesetzt.