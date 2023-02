Die Unterbringung von Flüchtlingen in Sozialwohnungen brachte die Stadt Lörrach in die Kritik. Doch die Mieter, denen gekündigt werden soll, hätten ohnehin bald eine neue Wohnung gebraucht.

Lörrach hält trotz Kritik an der geplanten Umwandlung von alten Mietwohnungen in ein Flüchtlingsheim fest. Die Sozialsiedlung in der baden-württembergischen Stadt, in der künftig etwa hundert Flüchtlinge untergebracht werden, sollte spätestens 2024 ohnehin abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden; die rund 30 Sozialwohnungen mit etwa 40 Mietern hätten im Laufe dieses Jahres folglich geräumt werden müssen.

Das teilten die Stadt Lörrach und die städtische Wohnungsbaugesellschaft „Wohnbau“ am Mittwoch mit, nachdem die Umsiedlung deutscher Sozialmieter in die Kritik geraten war. Die Neubebauung sei allerdings wegen der kriegsbedingten Probleme der Bauwirtschaft verschoben worden; ein Abriss der Wohnungen könne jetzt erst 2028 realisiert werden.

Der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) rechtfertigte die Anmietung des Sozialwohnungskomplexes durch die Stadt mit der schwierigen weltpolitischen Lage sowie der Pflicht der Stadt, kommunale Anschlussunterbringungen für Geflüchtete zu schaffen. Im vergangenen Jahr habe die Stadt 638 Menschen in Anschlussunterbringungen aufnehmen müssen, 2023 werden es voraussichtlich nach der Zuweisungsquote aus den vorläufigen Unterbringungen etwa 300 sein. Diesen Menschen gelte es zu helfen, sagte Lutz, nach der deutschen Gesetzgebung, aber auch auf Basis der UN-Menschenrechtskonvention. Er zeigte sich erstaunt über das Interesse von Medien und Öffentlichkeit: „Die 30 Wohnungen taugen nun wirklich nicht, den ganz großen Skandal herbeizureden.“

Der Geschäftsführer der „Wohnbau“, Thomas Nostadt, verwies auf den schlechten baulichen Zustand der Siedlung. Es handele sich um „sehr einfache Häuser“, gebaut im Jahr 1953, die über keinen hinreichenden Schallschutz verfügten und mit Einzelöfen ausgestattet seien. Wegen der Debatten fällt eine für Montag angekündigte Bewohnerversammlung zunächst aus, sie soll aber nachgeholt werden. „Die Stimmung ist zu aufgeheizt“, sagte Nostadt. Er und Lutz beklagten, dass Mitarbeiter beschimpft und bedroht worden seien. Nostadt sprach von „Hunderten Hassmails“.

Den Mietern verspricht die Wohnungsbaugesellschaft die größtmögliche Unterstützung: Sie bekommen eine Um­zugspauschale von bis zu 2000 Euro ausgezahlt; die Renovierungspflicht entfällt. Die künftigen Mieten sollen die Höchstsätze für Grundsicherungsbezieher nicht übersteigen.