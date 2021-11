Corona in Bayern : Inzidenzen von mehr als 700

In Bayern explodieren die Inzidenzen. Die oberbayerischen Hotspots Mühldorf am Inn und Miesbach verschärfen deshalb nun ihre Corona-Regeln.

Am Freitag hat der Corona-Inzidenzwert in sieben bayerische Landkreisen bei über 500 gelegen. Der oberbayerische Landkreis Miesbach wies mit 715,7 den höchsten Inzidenzwert ganz Deutschlands auf. Über die Ursachen herrscht bei den Behörden offenbar Unklarheit. „Das Infektionsgeschehen ist diffus“, heißt es aus dem Landratsamt in Miesbach. Kontrollieren könne man das nicht mehr, die Zahlen stiegen exponentiell. Kontakte würden nicht mehr nachverfolgt, auch Quarantäne-Anordnungen nicht mehr überprüft.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in dieser Woche gesagt, es gebe nicht nur ein bundesweites, sondern auch ein bayernweites Nord-Süd-Gefälle bei den Impfquoten. Allerdings: In Landkreisen mit besonders hohen Inzidenzen liegt die Impfquote teils über dem bayerischen Schnitt.

Nachdem schon mehrere Kommunen in Südostbayern die Corona-Regeln regional verschärft hatten, zog die Staatsregierung am Mittwoch nach: Für Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 300 und einer Auslastung der Intensivstationen von 80 Prozent gelten vom Sonntag an die schärfsten Regeln der Corona-Ampel im Freistaat. Vieles ist dann nur für Geimpfte und Genesene zugänglich. Wie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag sagte, habe er sich mit den anderen Ländern darauf verständigt, die Einhaltung der Regeln verstärkt zu kontrollieren.