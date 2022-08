Deutsches Gedenken : Gorbatschow als Visionär und Brückenbauer gewürdigt

In Deutschland ist der frühere sowjetische Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow am Tag nach seinem Tod als herausragender Staatsmann und Politiker gewürdigt worden. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab an, Gorbatschow habe „Weltgeschichte geschrieben“. Er habe vorgelebt, „wie ein einzelner Staatsmann die Welt zum Guten verändern kann“. Sie werde ihm nie vergessen, dass er auch ihr Leben grundlegend verändert habe.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, in einem Augenblick, in dem der aktuelle russische Präsident Wladimir Putin „neue Gräben durch Europa“ ziehe und einen „furchtbaren Krieg in der Ukraine“ führe, werde man gewahr, welche Bedeutung Gorbatschow für die Entwicklung Europas und auch Deutschlands gehabt habe.

Vizekanzler Robert Habeck sagte, der Tod Gorbatschows führe vor Augen, „dass Geschichte von Menschen gemacht wird“. Der Grünen-Politiker fügte an: „Wenn Russland mehr Staatsmänner wie Gorbatschow gehabt hätte, die den Kurs von Entspannung, Annäherung und des gemeinsamen Denkens durchgehalten hätten, hätte es eine andere Entwicklung gegeben.“

„In Erinnerung an seine große Vision“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab an, er verneige sich „vor einem großen Staatsmann.“ In seinem Kondolenz-Telegramm an Gorbatschows Tochter Irina Wirganskaja heißt es weiter: „Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa.“ Gorbatschow habe für Russland „eine andere Entwicklung“ gewollt.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hob die ewige Dankbarkeit der Deutschen hervor. Sie äußerte, Gorbatschow habe sich „in Schicksalsmomenten unserer Geschichte von Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen. Das Ende des Kalten Kriegs und die deutsche Einheit sind sein Vermächtnis.“

Ihre Parteikollegin, die aus Ostdeutschland stammende Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, gab an, Gorbatschows Worte hätten die Ostdeutschen und sie selbst einst „ermutigt und stark gemacht“.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gab an, seine Partei trauere „um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat“. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder äußerte, Gorbatschow habe früher als andere „die Zeichen der Zeit erkannt“.

Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linkspartei im Bundestag, sagte, Gorbatschow sei „ein genialer Zerstörer“ gewesen; ein Aufbau sei ihm jedoch nicht gelungen.