Soldaten vom Panzergrenadierlehrbataillon 92 am 6. Juni 2023 bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz in Weißkeißel Bild: Lucas Bäuml

Herr Abgeordneter, kurz vor dem NATO-Gipfel hat die Bundesregierung ihren Haushalt beschlossen, das Verteidigungsministerium muss zwar als einziges nicht kürzen, aber viel dazu kommt auch nicht. In der Nationalen Sicherheitsstrategie steht nur noch, dass man das Zweiprozentziel der NATO im „Durchschnitt“ der Jahre mit dem Sondervermögen erreichen wird. Ist das unserer Rolle angemessen?

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Freiheit und Demokratie haben ihren Preis. In Zeiten eines verbrecherischen Angriffskrieges in unserer Nachbarschaft wird mehr als deutlich, dass wir Frieden und Sicherheit nicht zum Nulltarif bekommen. Umso dankbarer kann man dem Bundeskanzler sein, dass er ein sehr weitreichendes und mutiges Bekenntnis abgegeben hat: Wir werden jetzt unsere NATO-Verpflichtung des Zweiprozentziels einhalten und legen ein 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr auf. Das hilft uns jetzt erst mal. Aber wenn wir den Verteidigungsetat nur von Kürzungen ausnehmen, wird das definitiv nicht reichen. Wir erleben jeden Tag, wie groß die Bedrohungslage an der Ostflanke der NATO ist. Wir müssen die Bundeswehr rasch ertüchtigen und modernisieren. Das kostet viel Geld.

Der Kanzler sagte in seiner „Zeitenwende“-Rede: „Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.“ Glauben Sie noch an dieses „Mehr“?

In einer Demokratie sollte man nicht nur Ziele vorgeben, man muss sie auch gut begründen. Für viele in unserem Land ist es nach wie vor ein schmerzhafter Schritt, sich in einer Zeit, in der die fetten Jahren vorbei sind und es auch ums Sparen geht, offen für deutlich höhere Verteidigungsausgaben einzusetzen. Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist aber ganz wichtig zu verstehen und zu sagen: Dieses Zweiprozentziel ist sozialdemokratisch. Wir können das auch aus unserer Tradition heraus gut begründen.

Wie?

Weder Helmut Schmidt noch Willy Brandt wird man vorwerfen können, als Kanzler sozialdemokratische Traditionslinien und Werte missachtet zu haben. Damals waren angesichts des Kalten Krieges und der Bedrohung durch die Sowjetunion Verteidigungsausgaben von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes die Regel. Jetzt erleben wir eine konkrete Bedrohung unserer Freiheit und Demokratie durch den russischen Angriffskrieg. Die Entscheidung unseres Verteidigungsministers, eine ganze Brigade, also 4000 Soldaten, dauerhaft an der Ostflanke zu stationieren, ist daher gerade richtig. Ich bin in Nordosthessen, im sogenannten Zonenrandgebiet, groß geworden. Wir Deutsche haben jahrzehntelang von den Zusagen unserer NATO-Verbündeten profitiert. Das war die Voraussetzung für den Frieden, für unseren Wohlstand, für unsere starke Wirtschaft und unseren Sozialstaat. Jetzt müssen wir davon etwas solidarisch zurückgeben. Innere, äußere und soziale Sicherheit sind kein Gegeneinander. Sie bedingen einander. Das ist im besten Sinne sozialdemokratisch.

Aber unter dem sozialdemokratischen Kanzler scheint die Gefahr gerade zu sein, dass nicht einmal die zwei Prozent lange halten werden, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist. Ganz zu schweigen von dem „Mehr“.

Das Sondervermögen wird uns einige Jahre helfen. Aber wir müssen dann den Wehretat strukturell aufwachsen lassen, um dem Zweiprozentziel als Minimum gerecht zu werden. Das entspricht auch der klaren Erwartungshaltung unserer Partner, das ist nur fair. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Aber ja, das kostet viel Geld.

Woher soll das Geld kommen?