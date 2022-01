Michael Billen gestorben : Der Inbegriff eines Charakterkopfs

Michael Billen saß von 1996 bis 2020 im Mainzer Landtag – doch das sagt nur sehr wenig über den 1955 geborenen Politiker, der anders war als die meisten anderen. Der Bauer, Jäger und Raucher aus dem Dörfchen Kaschenbach in der Eifel, Sohn eines Landtagsabgeordneten, bei dem die Söhne von Helmut Kohl Urlaub auf dem Bauernhof gemacht hatten, war in der CDU – aber er war alles andere als ein Parteisoldat. Als einer der ersten in der Union trat er für den Mindestlohn ein, und im Parlament pflegte er nur dann zu klatschen, wenn er das als verdient empfand, egal ob bei Parteifreunden oder dem politischen Gegner.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Der Partei- und Fraktionsführung war Billen oft ein Dorn im Auge, Christian Baldauf und Julia Klöckner versuchten, seine politische Karriere zu beenden, aber Billen wehrte sich erfolgreich, auch weil er sich auf seine Heimatbasis verlassen konnte. Er war kein Saubermann und scheute sich nicht, seine Machtmittel mit Nachdruck einzusetzen. Hätten sich alle die Freiheiten und Frechheiten herausgenommen, die er sich herausnahm, wäre Chaos ausgebrochen. Aber es braucht in der Politik dringend Leute wie ihn, die sich trauen, eine Sprache zu sprechen, die nicht nur Akademiker verstehen, und die keine Angst haben, sich der Freiheit, die ihr Mandat angeblich bietet, auch tatsächlich zu bedienen.

„Ich betrachte mich als aus der Zeit gefallen“

Vor eineinhalb Jahren, als „Billen the kid“ seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte, gab er der F.A.Z. ein ausführliches Interview, in dem er auf die Frage, warum er aufhöre, sagte: „Ich betrachte mich als aus der Zeit gefallen. Meine Art der Politik ist: Problem erkannt, Problem gebannt. Es wird also eine Entscheidung getroffen. Heute läuft Politik so: Wir beschreiben mit süßen Raspelholzworten das Problem, aber wir machen nix. Das bringt mich fast um.“ In der Nacht zum Montag ist der stolze Vater von vier Kindern und nicht minder stolze Großvater zahlreicher Enkel verstorben, nach längerer Krankheit.

Mehr zum Thema 1/

Bei aller Vitalität, vor der er strotzte, war er sich seiner eigenen Hinfälligkeit immer wohl bewusst. Aber er hatte keine Angst vor ihr, weil er wusste, wo Trost zu finden war. 2015 hatten wir Billen auf seinem Hof besucht, zusammen mit dem Philosophen Bazon Brock, der in ihm nach der Lektüre des F.A.Z.-Porträts „Billen the kid“ einen Helden zu erkennen glaubte. Brock erwähnte beim Tischgespräch im Bauernhaus Thomas Mann. Der habe gesagt, man dürfe dem Tod keine Macht über sich geben. Da erzählte Billen von seiner Mutter: wie sie plötzlich zum Pflegefall geworden sei und wie er und seine Frau die Mutter vom ersten Stock seines Hauses, wo sie gelebt habe, ins Erdgeschoss getragen und ihr dort ein Bett bereitet hätten. Sie habe immer wieder gefragt: „Was ist los mit mir? Bin ich noch in Kaschenbach?“ Und er habe zu ihr gesagt: „Du gehst jetzt zum Papa, du gehst heim.“