Streit um AfD-Mitgliedschaft : Meuthen sieht Gerichtsentscheidung nur als „Gnadenfrist“ für Kalbitz

AfD-Chef Jörg Meuthen gibt sich nach der Gerichtsentscheidung zum Streit um die Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz gelassen. „Es ist eine Art Gnadenfrist“, sagte er am Freitagabend im ZDF-„heute journal“ zur Eilentscheidung des Berliner Landgerichts, wonach Kalbitz vorerst AfD-Mitglied bleibt. Dies gilt laut Gericht bis zur Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts in der Angelegenheit. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in der Hauptsache Recht bekommen“, sagte Meuthen.

Kalbitz war Mitte Mai wegen des Vorwurfs aus der AfD ausgeschlossen worden, bei seinem Parteieintritt im März 2013 eine Mitgliedschaft in der verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ verschwiegen zu haben. Er bestreitet eine solche Mitgliedschaft allerdings. Das Berliner Landgericht bemängelte in seiner Entscheidung, die AfD habe beim Parteiausschluss das im Parteiengesetz „vorgeschriebene Verfahren nicht beachtet“.

Meuthen zeigte sich im ZDF dennoch überzeugt, dass die mit knapper Mehrheit gefallene Entscheidung des Bundesvorstands vor dem Bundesschiedsgericht Bestand haben werde. Er gehe „mit großer Sicherheit davon aus, dass es unserer Argumentation folgen wird, weil die wirklich hieb- und stichfest ist“.

Es war vor allem Meuthen, der Kalbitz’ Parteiausschluss betrieben hatte. Trotz der Gerichtsentscheidung sieht er sich fest im Sattel: „Ich habe eine deutliche Mehrheit in der Partei hinter mir“, sagte er.

Höcke: AfD braucht arbeitsfähigen Bundesvorstand

Heftig angegriffen wurde Meuthen abermals von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. „Zum dritten Mal in unserer sehr jungen Parteigeschichte will also einer unserer Bundessprecher Teile der Partei mundtot machen oder sogar aus der Partei drängen“, schrieb Höcke am Freitagabend bei Facebook und spielte damit auf die Vorgänger Meuthens, Frauke Petry und Bernd Lucke an. Meuthen behindere und zerstöre die Arbeit der Partei. „Das muß ein Ende haben“, schrieb Höcke. Man brauche einen arbeitsfähigen und einigenden Bundesvorstand.

Für den bisherigen Brandenburger Landesparteichef Kalbitz und dessen Landesverband fand Höcke lobende Worte: „Wäre es in unserer Partei überall so wie in Brandenburg oder auch in Thüringen, könnten wir alle in Ruhe inhaltlich arbeiten und unsere Strukturen festigen.“

Der Ko-Vorsitzende Tino Chrupalla, der gegen den Parteiausschluss von Kalbitz war, bezeichnete die Gerichtsentscheidung am Freitagabend als „richtungsweisend“. „Auf der Grundlage der richterlichen Entscheidung sollte jetzt die Ruhe einkehren, die wir für die vor uns liegenden Herausforderungen im Wahljahr dringend benötigen“, erklärte er.

Die AfD müsse nun „zusammenstehen, wenn wir die Hoffnungen der vielen Menschen, die in uns die kommende Volkspartei sehen, nicht enttäuschen wollen“. Es müsse „spätestens jetzt“ allen klar sein: Nur einig sind wir stark“, erklärte Chrupalla weiter.

Weidel sieht Rechtsstreit als „unschönes Signal“

Kalbitz selbst war dem Gerichtsverfahren fern geblieben. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte er, er freue sich „über diese rechtsstaatliche Entscheidung“. Es obliege nun Teilen des Bundesvorstandes, „zu überlegen, einen selbstzerstörerischen Spaltungskurs weiter zu verfolgen, um sich das Lob eines instrumentalisierten Verfassungsschutzes und des politischen Gegners zu erheischen, oder sich endlich wieder auf politische Sacharbeit für unser Land zu konzentrieren“.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sagte den Zeitungen, der Rechtsstreit sei „ein unschönes Signal, das nicht hätte sein müssen“. Weidel hatte sich ebenfalls gegen einen schnellen Parteiausschluss von Kalbitz gestellt und stattdessen zunächst eine eingehende juristische Überprüfung gefordert. „Der nun öffentlich ausgetragene juristische Streit ist das Ergebnis überhasteten Handelns“, sagte sie den Zeitungen.