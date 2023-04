Eine Sexaffäre belastet die Stimmung in Baden-Württembergs Polizei. Auch die Opposition hat noch viele Fragen an Innenminister Thomas Strobl.

Vor dem Stuttgarter Landgericht wird seit vergangener Woche der bislang aufsehenerregendste MeToo-Fall eines Spitzenbeamten verhandelt. Dem mittlerweile vom Dienst suspendierten baden-württembergischen Inspekteur der Polizei (IdP) wird vorgeworfen, eine 34 Jahre alte Hauptkommissarin, die sich für den höheren Dienst bewarb, im November 2021 zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den 49 Jahre alten Andreas R. lautet auf sexuelle Nötigung. Die Anklageschrift mit unappetitlichen sexuellen Details geriet schon vor Tagen in die Hände einer Boulevardzeitung, sodass sich Polizeiführer gerade auf Veranstaltungen jetzt fragen lassen müssen, ob sie auch schon einmal Penisbilder versendet hätten.

Wie häufig beim Straftatbestand der sexuellen Nötigung ist auch in diesem Fall für das Gericht schwer aufzuklären, wie einvernehmlich die sexuelle Begegnung war. Die Verteidigerin des Inspekteurs hält ihren Mandanten für unschuldig, sie will einen Freispruch erreichen und beklagt lautstark die angebliche Vorverurteilung R.s durch die Presseberichterstattung. Die Anwälte der Polizistin, die selbst Anzeige erstattete und Nebenklägerin ist, sehen sie als Opfer. Die Frau gibt an, nicht in der Lage gewesen zu sein, sich den sexuellen Übergriffen des ranghöchsten Polizisten des Landes zu widersetzen.