Messerattacken in Deutschland : Tickende Zeitbomben

Messerangriffe mit islamistischem Hintergrund gibt es seit einigen Jahren immer wieder in Deutschland. Die Angreifer sind Einzeltäter. Es sind psychisch gestörte Terroristen, bei denen oftmals unklar ist, ob es nun die islamistische Ideologie ist, die sie morden lässt, ihre kranke Psyche oder beides zusammen. So ist auch mehr als eine Woche nach dem Anschlag in Würzburg noch immer unklar, was genau den 24 Jahre alten Somalier dazu brachte, drei Frauen zu erstechen. Der Mann war 2015 nach Deutschland gekommen. Seinen Asylantrag soll er damit begründet haben, dass er in seiner Heimat von der islamistischen Terrororganisation al-Shabaab verfolgt werde. Ihm wurde subsidiärer Schutz gewährt. Der Mann soll in der Vergangenheit zweimal in einer psychiatrischen Klinik gewesen sein, einmal, so die bisherigen Erkenntnisse, hatte er zuvor Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Laut Zeugenaussagen rief er während seiner Mordtat „Allahu Akbar“.

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein ähnliches Verbrechen ereignete sich beispielsweise im Juli 2016 in einer Regionalbahn bei Würzburg. Der Täter verletzte mit einer Axt und mit einem Messer fünf Menschen. Er war 2015 nach Deutschland gekommen und als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling registriert worden. Er hatte angegeben, aus Afghanistan zu stammen. Auch er soll während der Tat „Allahu Akbar“ gerufen haben. In einem Bekennervideo sagte der Täter: „Ich bin ein Soldat des Islamischen Staates und beginne eine heilige Operation in Deutschland.“ Und weiter: „So Gott will, werdet ihr in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Stadt und auf jedem Flughafen angegriffen.“ Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach damals von einer Tat „im Grenzgebiet zwischen Amoklauf und Terror“.