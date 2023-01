Messerangriff von Brokstedt : Etliche Verfahren, trotzdem nicht abgeschoben

Gegen Ibrahim A., den mutmaßliche Täter des Messerangriffs von Brokstedt, wird nun wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags ermittelt. Doch schon zuvor war er für die deutschen Behörden kein Unbekannter. Gegen ihn gab es Verfahren wegen unterschiedlichster Straftaten, die Liste geht einmal quer durch das Strafgesetzbuch. Warum war er noch im Land?

In Deutschland lebten Ende des vergangenen Jahres laut Ausländerzentralregister mehr als 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Das heißt aber nicht, dass diese alle tatsächlich ausreisen müssen oder abgeschoben werden können. Fast 250.000 haben den Status einer Duldung, aus unterschiedlichsten Gründen. Abgeschoben werden können nur die wenigsten und das auch nur, wenn sie nicht kurz vor dem Abschiebetermin untertauchen, wenn die Herkunftsstaaten kooperieren, wenn Pässe vorhanden sind (oder die Herkunftsstaaten neue ausstellen). Ein staatenloser Palästinenser dürfte für die Behörden ein besonders schwieriger Fall sein.

Doch wurden gar keine Versuche unternommen, A. abzuschieben. Er stellte im November 2014 in Nordrhein-Westfalen einen Asylantrag und erhielt subsidiären Schutz, den er auch bis zuletzt behielt. Subsidiären Schutz erhalten Personen, die nicht individuell verfolgt sind, denen aber im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht (etwa durch Folter oder Gewalt). Den Status erhielten seit 2015 auch Hunderttausende Syrer. Warum A., der im Gaza-Streifen geboren wurde, Schutz gewährt wurde, ist unklar. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gab auf Anfrage dazu keine Auskunft. Man äußere sich nicht zu Einzelfällen, teilte ein Sprecher mit.

Im Gefängnis Mithäftling verletzt

Bevor A. nach Norddeutschland umzog, lebte er in Nordrhein-Westfalen. Schon dort wurde er mehrfach straffällig: Gegen ihn gab es Verfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls, Betrugs und sexueller Belästigung, mehrfach auch wegen Körperverletzung. In Schleswig-Holstein, wohin er im Sommer 2021 zog, und in Hamburg, ging es ähnlich weiter: Es gab Verfahren wegen Diebstählen und Körperverletzung.

Ende 2021 griff er am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann mit einer Eisenstange an. In dem Jahr flog er auch aus einer Kieler Unterkunft, erhielt Hausverbot, weil er Mitbewohner belästigt hatte. Im Januar 2022 stach er dann mit einem Messer mehrfach auf einen Obdachlosen ein, mit dem er in einer Schlange vor einer Essensausgabestelle in Streit geraten war. A. wurde deswegen von einem Hamburger Gericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche verurteilt. Im Gefängnis soll er einen Mithäftling verletzt haben.

Kiel hatte ihn aufgrund der Taten im November 2021 an das Bamf gemeldet. Das eröffnete ein „Widerrufs- und Rücknahmeverfahren“. Damit kann die Zuerkennung des Schutzstatus widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen. Das heißt, wenn sich die Verfolgungssituation geändert hat, oder aber auch, wenn Ausschlussgründe vorliegen, etwa Verbrechen begangen wurden. Das Verfahren kann zu einer Abschiebung führen. Wie es ausging, ist unklar. Das Bamf wollte dazu keine Auskunft geben. Wiederum mit dem Hinweis, man äußere sich nicht zu Einzelfällen. Anzunehmen ist aber, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen war.