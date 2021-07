Würzburger Messerattacke : Kein Angriff aus heiterem Himmel

Kerzen und Blumen liegen Anfang Juli vor einem Kaufhaus in der Innenstadt, in dem ein Mann am 25. Juni Menschen mit einem Messer attackiert und getötet hat. Bild: dpa

Am 12. Januar dieses Jahres kam es in einer Würzburger Obdachlosenunterkunft nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer Bedrohungssituation: Der 24 Jahre alte Bewohner A., ein Somalier, dem in Deutschland subsidiärer Schutz gewährt wird, fuchtelte vor zwei Mitarbeitern der Unterkunft mit einem Messer herum. Einen Tag später ereignete sich der nächste Vorfall: Der Somalier bedrohte abermals zwei Mitarbeiter mit einem Messer. Warum, ist unklar. Vielleicht fühlte er sich von ihnen kontrolliert. Ein Mitarbeiter stand etwa 20 Meter von dem Somalier entfernt, der jedoch nicht mit dem Messer auf ihn zugekommen sei und auch keine Stichbewegungen gemacht habe. Der andere Mitarbeiter gab zu Protokoll, der Somalier habe sie beide böse angeschaut und beschimpft.

Beide Vorfälle gelten im Nachhinein als markante Punkte in der Vorgeschichte der mutmaßlichen Taten von A. am 25. Juni in der Würzburger Innenstadt. Schnell stellte sich die Frage: Wenn der Mann zuvor schon mit dem Messer Menschen bedroht hat, warum schrillten nicht sofort die Alarmglocken? In die Kritik geriet auch die Würzburger Staatsanwaltschaft. Denn nach den Vorfällen vom 12. und 13. Januar wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hatte dazu ein Gutachten über die Schuldfähigkeit des Somaliers in Auftrag gegeben. Das Gutachten wurde jedoch nicht mehr erstellt, der Beschuldigte nie exploriert. Hätte die Tat also womöglich verhindert werden können, wenn das Gutachten erstellt worden wäre, vielleicht schon unmittelbar nach den Vorfällen im Januar?