Wollen Untersuchungsgefangene, die wegen eines Gewaltdelikts inhaftiert sind, künftig genauer in den Blick nehmen: Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am 15. Februar 2023 im Rathaus der Hansestadt. Bild: dpa

Hamburg will als Reaktion auf den Fall Ibrahim A. im Justizvollzug, bei der Behördenkommunikation und bei Abschiebungen Änderungen vornehmen. Das kündigten Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Mittwoch an. Demnach sollen künftig alle wegen eines Gewaltdelikts inhaftierten Untersuchungsgefangenen, die etwa psychische Auffälligkeiten zeigen, gemeinsam von Justiz, Sicherheitsbehörden, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde bewertet werden.

Weiterhin sollen alle Hinweise zu extremistischen Haltungen der Gefangenen an das Landeskriminalamt und den Verfassungsschutz gemeldet werden, auch soll vor einer Entlassung von Untersuchungsgefangenen ein „Risikoscreening“ durchgeführt werden. Bestehende Mitteilungspflichten sollen überprüft und vereinheitlicht werden.

A. hatte sich extremistisch geäußert

Im Regional- und Fernverkehr will Hamburg außerdem Videoüberwachung als „Standard“ einführen, so Grote. IT-Systeme sollten etwa bei „auffälligen Bewegungsmustern“ oder „bestimmten Körperhaltungen“ Warnhinweise geben.

Ende Januar soll der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. in einem Regionalzug nahe Brokstedt mit einem Messer zwei Personen getötet und fünf zum Teil schwer verletzt haben. A. hatte in Deutschland Schutz erhalten und zunächst in Nordrhein-Westfalen ge­lebt, wo er mehrmals straffällig wurde, später kam er in Hamburg in Untersuchungshaft, nachdem er einen Messerangriff verübt hatte. Kurz nach seiner Freilassung soll er dann in dem Zug gemordet haben.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte aufgrund der früheren Delikte A.s ein Widerrufs- und Rücknahmeverfahren eingeleitet, das zu einer Rücknahme des Schutzstatus und zu einer Abschiebung hätte führen können. Doch konnte das Bamf das Verfahren nicht weiterführen, da es keine Kenntnis von der U-Haft hatte und A. kein rechtliches Gehör gewähren konnte.

In der Haft hatte sich A. extremistisch geäußert, dies war von dem Gefängnis aber nicht weitergegeben worden. „Hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können“, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Fall gesagt. Allerdings wäre eine Abschiebung sehr unwahrscheinlich und langwierig gewesen; sowohl die Palästinenserbehörden als auch Israel hätten dem zustimmen müssen.

Immer noch ist unklar, warum die Information über die U-Haft von A. nicht bis zum Bamf vorgedrungen war. Hamburgs Behörden, zuvorderst Justizsenatorin Gallina, hatten den Vorwurf zurückgewiesen, Fehler gemacht zu haben. Auf die Frage, warum dann mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket reagiert werde, sagte Gallina der F.A.Z., es gelte Verbesserungen vorzunehmen und etwa Untersuchungsgefangene deutschlandweit anders zu behandeln.

CDU fordert Entlassung Gallinas

Die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Kiel und Hamburg aufgrund der Kommunikationspannen fanden am Mittwoch im Hamburger Rechts- und Justizausschuss eine Fortsetzung. Dort sagte eine Vertreterin des Kieler Sozialministeriums, die Kommunikation sei „nicht so gelaufen, wie sie sollte“.

Christian Zierau, Stadtrat Kiels, gab an, bei der Ausländerbehörde seien mittlerweile E-Mails der Hamburger Behörden „doch vorgefunden“ worden, sie seien zum Teil „schlicht überlesen“ worden. Trotzdem seien nicht alle Mitteilungspflichten erfüllt worden.

Dem widersprach der Staatsrat der Hamburger Justizbehörde, Holger Schatz, demzufolge die Informationen über die Haft von A. „spätestens im März“ 2022 vorlagen. Die oppositionelle CDU-Fraktion forderte die Entlassung Gallinas und nannte das Maßnahmenpaket „ein durchschaubares Ablenkungsmanöver“.