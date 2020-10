Messer-Attacke in Stolberg : Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 21-Jährigen

Trumps Große Versprechen : „Wir werden nie wieder ein Lockdown machen“

Der Bundesstaat Florida könnte für den Wahlausgang am 3. November eine wichtige Rolle spielen. In dem Bundesstaat gibt es große lateinamerikanische Bevölkerungsgruppen. Die kubanischen Amerikaner im Süden tendieren traditionell zu den Republikanern, die Puerto Ricaner in Zentralflorida eher zu den Demokraten.