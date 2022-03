Islamistisch motiviert? : Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Messerattacke in ICE

Mehr als vier Monate ist es her, dass vier Männer in einem ICE mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt wurden. Nun geht der Generalbundesanwalt von einer islamistischen Tat aus.

Mehr als vier Monate nach einer Messerattacke in Bayern hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Ein damals 27 Jahre alter Syrer hatte am 6. November in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg vier Männer zum Teil schwer verletzt. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich dabei um eine islamistisch-extremistische Tat gehandelt hat. Verfahren zu Staatsschutzdelikten mit besonderer Bedeutung kann die Bundesanwaltschaft an sich ziehen.

Der Mann, der 2014 nach Deutschland einreiste und 2016 als Flüchtling anerkannt worden ist, wurde unmittelbar nach der Attacke festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm unter anderem versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Nach der Attacke wurden bei ihm Propagandavideos und Attentatsaufrufe der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gefunden; ob ein extremistisches Motiv für die Attacke maßgeblich war, schien aber unklar. Die Ermittlungen führte zunächst die Generalstaatsanwaltschaft München.

Wie nun bekannt wurde, übernahm Mitte März die Bundesanwaltschaft. Inzwischen gebe es nicht nur „eindeutige Indizien“ für die radikal-islamistische Gesinnung des Beschuldigten, wie ein Sprecher der Behörde am Montag mitteilte. Das gelte auch für ein entsprechendes Tatmotiv. Organisatorisch eingebunden war der Beschuldigte in die Terrorgruppe offenbar nicht. Er wurde wohl auch nicht von ihr gesteuert.