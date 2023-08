Regierungsklausur in Meseberg : Die Ampel will mehr Wachstum und mehr Ruhe für sich selbst

Olaf Scholz gehört nun bald ein halbes Jahrhundert zur SPD, also nimmt er ernst, wozu seine Genossen ihn auffordern. Die haben ihn beim Treffen der Bundestagsfraktion in Wiesbaden am Montag gebeten, so war zu hören, seine Politik besser zu erklären. Schon einen Tag später unternimmt der Bundeskanzler einen Anlauf, diesen Wunsch zu erfüllen.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Er ist wieder bei einem Klausurtreffen, dieses Mal dem seiner Regierung. Im Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, nördlich von Berlin, wollen die Kabinettsmitglieder zwei Tage lang über Erreichtes und noch zu Erreichendes sprechen, über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Bürokratieabbau und darüber, wie es ökonomisch weitergehen soll mit der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union.