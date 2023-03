In der CDU sollen die Kreisverbände in diesem Monat um die meisten Neumitglieder wetteifern. In der Parteizentrale haben sie sich einen Wortwitz ausgedacht, um für den Wettbewerb zu werben: „Holt euch den #Mitgliedermerz! Der #Mitgliedermärz hat begonnen und alle in der CDU fragen sich: Wer gewinnt die #Merzchallenge?“ Die Kreisverbände sollen so viele Neumitglieder wie möglich anwerben. „Der Preis: Ein Besuch vom Chef persönlich.“ Friedrich Merz werde vorbeikommen, um die Neumitglieder in einer großen Veranstaltung zu begrüßen.

Die verlorene Bundestagswahl und der stetige Mitgliederschwund setzen Europas letzte große Volkspartei unter Druck. Seit 1990 hat sich die Mitgliederzahl der CDU mehr als halbiert, Ende vergangenen Jahres zählte sie nur noch 371.986 Mitglieder. Vom Mitgliedermärz soll wohl das Signal ausgehen: Die CDU ist aufgewacht.