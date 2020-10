Merz und die CDU : Der Casus Belli

Am Montag erscheint das neue Buch von Friedrich Merz: „Neue Zeit. Neue Verantwortung“. Es gehört zu seinem Kampf um die Führung der CDU. Fast jeden Tag besucht er derzeit die Basis, wenn auch meist nur digital. Seine Terminliste geht bis zum 21. November. Danach, am 4. Dezember, wollte er auf einem Parteitag in Stuttgart seine Rivalen besiegen: den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Norbert Röttgen, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Es war so schön gedacht und ist nun wohl für die Katz.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Seit dem vergangenen Sonntag weiß Merz das. Da hatte das Konrad-Adenauer-Haus die drei Kandidaten in die CDU-Zentrale eingeladen. Mit dabei die Noch-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, ihre fünf Stellvertreter, der Generalsekretär und der Bundesgeschäftsführer. Es sollte besprochen werden, ob und wie der geplante Parteitag in Pandemie-Zeiten stattfinden könne. Aber schon am Morgen hatte Laschet Pflöcke eingeschlagen. „Dieser Parteitag ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, kann verschoben werden“, hatte er einer Zeitung gesagt. Das habe Zeit bis nach dem Winter. „Jetzt gibt es Wichtigeres.“

Das machte schlechte Stimmung, schon als es im weiten Vorstandsraum der CDU-Zentrale losging. Merz, aber auch Röttgen machten erst einmal ihrem Ärger über Laschet Luft. Merz will eine schnelle Wahl. Er führt in den Umfragen und glaubt, Laschet spiele nur auf Zeit, um aufzuholen. Schnell entbrannte Streit um den Termin der Wahl. Man war sich zwar einig, dass es einen traditionellen Präsenzparteitag am 4. Dezember mit 1001 Delegierten in Stuttgart wegen Corona nicht geben könne, und Generalsekretär Paul Ziemiak hatte mehrere Alternativen vorgestellt. Ein digitaler Parteitag sei möglich, aber wohl keine digitale Abstimmung. Da hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem „Computerwahl-Urteil“ von 2009 einen Riegel vorgeschoben. Deshalb sei nach einem Online-Parteitag eine Briefwahl nötig. Das aber würde ewig dauern. Bei jedem Wahlgang drei Tage Postweg hin, drei Tage für den wählenden Delegierten, drei Tage Post zurück, und dann noch ein Wochenende dazwischen. Insgesamt elf Tage. Bei mehreren Wahlgängen plus Vorstandswahl 74 Tage.

Kampfansage von Laschet

Ein dezentraler Parteitag an mehreren Standorten mit gemeinsamer Videoübertragung wurde auch erwogen. Hier aber lauern gleich zwei Gefahren: dass es gleich mehrere Einfallstore für das Virus gibt und dass die Ergebnisse angefochten werden könnten, wenn irgendwo einmal das W-Lan ausfällt. Kramp-Karrenbauer hat die Folgen einmal ausgemalt: Ein Gericht kippt das Ergebnis mitten im Wahlkampf und plötzlich ist der Kanzlerkandidat der Union gar nicht mehr CDU-Vorsitzender.