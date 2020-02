CDU-Vorsitz : Wer steht hinter den Kandidaten?

Einen Frank-Walter Steinmeier oder eine Beate Baumann hat Annegret Kramp-Karrenbauer nicht. Der heutige Bundespräsident war engster Mitarbeiter und Vertrauter von Gerhard Schröder, schon lange bevor dieser Kanzler wurde. Für Baumann, bis heute Angela Merkels Büroleiterin, gilt das Nämliche. Die Person, die bei der Noch-CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer überhaupt in die Nähe einer solchen Rolle kommt, ist Nico Lange. Doch den holte sie erst vor wenigen Jahren zu sich nach Saarbrücken, als sie den Weg Richtung Berlin vor Augen hatte. Für Parteivorsitzende, Kanzler oder diejenigen, die ein solches Amt anstreben, können enge Vertraute größte Bedeutung haben.

Wie nun verhält es sich mit denjenigen, die die Nachfolge Kramp-Karrenbauers und womöglich noch Merkels anstreben? Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn, Norbert Röttgen und – obschon er nicht CDU-Vorsitzender, wohl aber theoretisch Kanzlerkandidat werden kann – Markus Söder? Sind sie Teamplayer oder einsame Wölfe? Gibt es einen Steinmeier oder eine Baumann an ihrer Seite?

Von Merz, dem einstigen Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Unionsfraktion, sagen einige, die ihn kennen, er mache vieles allein. In dieses Bild passt, dass er oft am Steuerknüppel seines eigenen Flugzeugs sitzt. Er hat die Lufthoheit über sich selbst. Seit er in der CDU wieder ganz nach vorne drängt, ist sein fester Stützpunkt in Berlin neben einer Wohnung ein Büro in den Räumen des Wirtschaftsrates der CDU, dessen Vizepräsident er ist. Zudem arbeitet Merz auch oft vom heimischen Sauerland aus. In Berlin wird er von einem Medienteam unterstützt, allen voran von Armin Peter, der auch für den Wirtschaftsrat spricht.

Jemanden, der die Steinmeier-Baumann-Funktion für Merz hat, gibt es allem Anschein nach jedoch nicht. Er unterhält aber viele langjährige Gesprächskontakte in der Wirtschaft und der Welt der Transatlantiker. Seine Unterstützer und damit auch Ratgeber sitzen vor allem in den wirtschaftlich geprägten Teilen der CDU, in deren östlichen Landesverbänden und dem baden-württembergischen und vor allem im westfälischen Teil der Nordrhein-Westfalen-CDU. Zu den Menschen, auf die er besonders hört, gehört Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, der ihn ermutigte, im Dezember 2018 für den Vorsitz zu kandidieren. Wenige Tage vor der Wahl erinnerte Schäuble in der F.A.Z. daran, dass er Merz 2002 „dringend“ davon abgeraten habe, gegen Merkel um den Fraktionsvorsitz zu kämpfen. Als Schäuble diesen Rat aussprach, saß seiner Darstellung nach auch Merz’ Ehefrau Charlotte am Tisch. Über deren Rolle sagte Merz dieser Tage in Berlin, sie spiele in seinem professionellen Team überhaupt keine Rolle. „In meinem familiären Umfeld eine enorm wichtige.“

Ein Stratege

Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Chef des größten CDU-Landesverbandes, entschied sich im Dezember 2018 gegen eine Kandidatur für den Bundesvorsitz. Auf seinem langen, manchmal verschlungenen politischen Weg hat sich Laschet ein verlässliches, jederzeit auch zu deutlicher Kritik fähiges Umfeld zugelegt. Einer seiner wichtigsten politischen Berater ist Herbert Reul. Er kennt die Landes-CDU wie die eigene Westentasche, weil er viele Jahre lang Generalsekretär der Partei war. Als ihn Laschet im Sommer 2017 zum nordrhein-westfälischen Innenminister machte, galt Reul als einer der einflussreichsten deutschen EU-Parlamentarier. Reul war es auch, der Laschet in seinen „Leichlinger Kreis“, eine Runde liberaler rheinischer CDU-Politiker, einführte. Als der Merkel-Vertraute Peter Hintze 2016 starb, nahm Laschet als festes Mitglied dessen Platz in dem Kreis ein.