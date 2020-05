Merz, Röttgen und Laschet : Mikado-Spiel um CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur

Über vieles wird in den Unionsparteien gesprochen in der Corona-Zeit. Nur eines wird beschwiegen: der Machtkampf um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkadidatur. Wer wird als Sieger vom Platz gehen?

Über vieles wird in den Unionsparteien gesprochen in der Corona-Zeit: über die medizinischen Aspekte der Pandemie oder über die sozialen und die wirtschaftlichen Nöte der Bürger. Und seit Beginn des Lockdowns wird (allen Verschwörungstheoretikern sei’s gesagt) intensiv darüber diskutiert, ob es zu viele Einschränkungen gibt und welche wann gelockert werden müssen. Auch über andere Themen wie die Grundrente oder Nuklearwaffen spricht man. Nur eines wird beschwiegen: der Machtkampf um den Vorsitz der CDU und die damit womöglich verbundene Kanzlerkandidatur.

Sobald einer der wichtigeren Unionsleute damit rechnen muss, dass seine Äußerungen öffentlich werden, gehört es seit zwei Monaten zum guten Ton, so zu tun, als sei es geradezu geschmacklos, in der Not an so etwas Profanes zu denken wie Personalfragen. Tatsächlich ist es jedoch von fundamentaler Bedeutung, wer die Union in gut einem Jahr in den Bundestagswahlkampf führt. Denn nachdem die Kanzlerträume der Grünen für den Moment ausgeträumt sind, hat der Kandidat der Unionsparteien die besten Aussichten, Kanzler zu werden.

Dass CDU und CSU diese Auseinandersetzung auf Eis zu legen versuchen, hat nur begrenzt mit Pietät in Zeiten der Not zu tun. Vielmehr hat Corona dafür gesorgt, dass die Not der Unionsparteien, vor allem der CDU, sich in kürzester Zeit ins Gegenteil verwandelt hat. Es ist noch nicht lange her, da ließen die Sonntagsfragen tiefe Sorgenfalten auf der Stirn der Parteioberen entstehen. Weil die Bildung selbst einer Koalition mit der SPD, die seit 1949 noch nach jeder Bundestagswahl möglich war, wegen schlechter Prognosen für beide Volksparteien als Option auszufallen drohte, schien ein Bündnis von Union und zwei weiteren Parteien fast unausweichlich.

Die CDU hat sich gefangen

So verzweifelt war die Lage der CDU, dass deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang Februar aufgab und auf Parteiamt und Kanzlerkandidatur verzichtete. Dann kam Corona, die vielzitierte Stunde der Exekutive schlug, und die Unionsparteien schraubten sich in Umfragen in Höhen, die bis dahin ein Fall für die Archive gewesen zu sein schienen. Vierzig Prozent sind auf einmal wieder denkbar.

Sosehr die Meinungsumfragen belegen, dass die Mehrheit der Deutschen nach wie vor zufrieden ist mit dem Kurs der großen Koalition in der Pandemie, ja dass es vielen sogar zu schnell mit der Öffnung geht: Das allein erklärt nicht die guten Aussichten für CDU und CSU, ebenso wenig wie der Absturz in der Beliebtheit seit Beginn der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren nur mit inhaltlicher Unzufriedenheit zu erklären wäre. Was grundsätzlich für alle Parteien gilt, hat für CDU und CSU besondere Bedeutung. Beide werden vor allem in der Erwartung gewählt, dass sie regieren. Und von einer Regierungspartei wird Geschlossenheit erwartet. Der lange Streit zwischen Seehofer und Merkel, der für die CDU ungewohnt knappe Ausgang der Vorsitzendenwahl 2018, die Instabilität unter der Führung Kramp-Karrenbauers – all das war entscheidend für den Niedergang der CDU in den Umfragen. Die CSU stabilisierte sich erst wieder, als der interne Machtkampf zwischen Seehofer und Söder beendet war.

Je stabiler der Eindruck, umso erkennbarer die Risse

In der Ausnahmesituation, die seit März herrscht, hat die CDU sich gefangen. Weil der Kampf des ganzen Landes gegen das Virus bis hinein in die Wohnzimmer der Menschen ein echter und kein konstruierter Grund zum geschlossenen Vorgehen ist, ist diese Geschlossenheit stabil. Je mehr jedoch der Eindruck entsteht, das Schlimmste sei überwunden, desto häufiger sind wieder kleine Risse zu erkennen, etwa spitze Bemerkungen über einen Konkurrenten.

Das unterschiedliche Agieren Nordrhein-Westfalens und Bayerns in der Pandemie hatte zuvörderst sachliche Gründe. Es war aber immer auch ein Wettbewerb zwischen Markus Söder und Armin Laschet, wer der bessere Anführer in der Union ist. Auch an anderen Stellen werden inhaltliche Kontroversen erkennbar, die machtpolitische Implikationen haben, etwa wenn die Kandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen sich gegensätzlich positionieren im Streit über das Verfassungsgerichtsurteil zum Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank.

Es ist wie beim Mikado. Jeder Spieler will gewinnen, aber er weiß, dass unvorsichtiges, gar aggressives Vorgehen ihm mehr schadet als nutzt. Laschet, Merz und Röttgen, die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz, aber auch der CSU-Vorsitzende Söder, den man als Kanzlerkandidaten nicht ausschließen sollte, bemühen sich bislang, die guten Umfragewerte der Unionsparteien nicht mutwillig zu gefährden. Sie greifen einander nicht offen an.

Am Ende aber wird es wichtig sein, ob die Bürger auch über die erste Welle der Corona-Pandemie hinaus zufrieden sind mit dem Handeln der exekutiv Verantwortlichen oder ob die Wirtschaftskrise so schlimm wird, dass die gesundheitlichen Bedrohungen im Rückblick verblassen. Wer wird als Sieger vom Platz gehen? Zu viel Überraschendes ist passiert, als dass sich das jetzt schon voraussagen ließe.