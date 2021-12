Streit über Ausschussvorsitz : Sicherheitsrisiko AfD

Die Kritik an der Ampel-Koalition wegen des Vorsitzes der AfD im Innenausschuss des Bundestags hält an. Friedrich Merz, Bewerber um den Posten des CDU-Parteichefs und Bundestagsabgeordneter, kritisierte am Sonntag insbesondere die Grünen. Mit ihrem Griff nach dem Europaausschuss hätten sie „einen sehr hohen Preis“ dafür gezahlt, dass die AfD den Innenausschuss bekommen habe, sagte Merz der Zeitung „Welt am Sonntag“. Die Grünen hätten sich dafür „den kompletten Europabereich“ zu eigen gemacht. Sie könnten nun alle wichtigen Personalentscheidungen in Brüssel allein treffen. Das sei „strategisch gut gemacht“. SPD und FDP hätten sich im Koalitionsvertrag in diesem Punkt von den Grünen „über den Tisch ziehen lassen“, sagte Merz. Dass die AfD nun den Innenausschuss leite, sei der „Kollateralschaden“ des Durchgriffs der Grünen.

Auch die CSU und die Linkspartei hatten die Ampel-Fraktionen dafür harsch kritisiert, dass die AfD den Ausschuss besetzen konnte. Das sei ein „Sicherheitsrisiko“, hieß es. Denn der Innenausschuss beschäftigt sich mit Fragen der Migration, des Asyls und des Extremismus. Sein Vorsitzender bekommt zum Teil vertrauliche Informationen der Sicherheitsbehörden. Diesen Posten der AfD zu überlassen, wurde als „sicherheitspolitscher Skandal“ der Ampel-Fraktionen gewertet, so etwa die CSU-Politikerin Andrea Lindholz.

Problematisch erscheint etwa, dass ganze Landesverbände der AfD vom Verfassungsschutz wegen erwiesener rechtsextremistischer Bestrebungen beobachtet werden. Eine Beobachtung der gesamten Partei im kommenden Jahr gilt als möglich, wenn ein Gericht das in Kürze für zulässig erachten würde.

Der Innenausschuss war noch zu haben

Wie aber kam es dazu, dass die AfD den Vorsitz bekommen konnte? Im Bundestag entscheiden die Fraktionen, vertreten durch ihre Parlamentarischen Geschäftsführer, über diese Frage. Verteilt werden die Vorsitzposten nach Fraktionsstärke. Die SPD wählte als stärkste Fraktion den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss. Den Innenausschuss konnte sie nach parlamentarischem Gebrauch nicht wählen, da sie selbst die neue Innenministerin Nancy Faeser stellt.

Die CDU/CSU-Fraktion wählte den Haushaltsausschuss. Das wird man ihr kaum vorwerfen können. Denn es ist eine sinnvolle Tradition, dass die größte Oppositionspartei diesen Ausschuss wählt, um die Regierung zu kontrollieren. Die Grünen wählten den Europa-Ausschuss. Er soll von dem Abgeordneten Anton Hofreiter geleitet werden. Hofreiter, bisher Fraktionsvorsitzender, war bei der Vergabe der grünen Ministerposten zum Ärger des linken Parteiflügels leer ausgegangen, weil sich die Grünen-Spitze für Cem Özdemir als Minister entschieden hatte. Die FDP wählte den Verteidigungsausschuss, auch um ihre verteidigungspolitische Sprecherin Agnes Strack-Zimmermann auf diesen Posten zu hieven.

Die AfD, die erst an fünfter Stelle kam, stellte zu ihrer Freude fest, dass der wichtige Innenausschuss noch zu haben war. Sie bekam in der nächsten Runde sogar noch den Vorsitz im Gesundheitsausschuss, eine besondere Volte angesichts der Tatsache, dass sich die Partei für die Ungeimpften stark macht, eine Impfpflicht ablehnt und die Gefahren der Corona-Pandemie herunterspielt.

Den AfD-Kandidaten einfach nicht wählen?

Freilich steht der AfD aufgrund ihrer Stärke im Bundestag der Vorsitz in drei Ausschüssen zu. Auch ein Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss oder im Verteidigungsausschuss hätte Probleme mit sich gebracht. Den Vorsitz im Haushaltsausschuss hatte die AfD in der letzten Legislaturperiode inne. Den Grünen ging es offenbar nicht nur darum, wie ihnen vorgeworfen wurde, dem enttäuschten Hofreiter einen Gefallen zu tun, sondern wie Merz nun bemerkte, ein strategisches Ziel zu erreichen. Die neue Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hatte noch als Parlamentarische Geschäftsführerin mitentschieden. Es gebe viele Gründe, „sich für Europa zu entscheiden“, hatte sie gesagt, und die Klimapolitik, die Rechtsstaatlichkeit und auch Flucht und Asyl genannt.

Von der SPD und der Linken kam nun ein Vorschlag, wie die Sache möglicherweise zu korrigieren sei. Ein Ausschussvorsitzender muss von den Mitgliedern des Ausschusses ernannt oder gewählt werden. Die Linken-Abgeordnete Martina Renner kündigte an, möglichst viele Kollegen aus den anderen Fraktionen dazu bewegen zu wollen, den AfD-Kandidaten im Innenausschuss nicht zu wählen. Auch der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese brachte diese Möglichkeit ins Spiel. Er erinnerte daran, dass der frühere Vorsitzende des Rechtsausschusses, der AfD-Politiker Stephan Brandner, als Vorsitzender des Rechtsausschusses in der letzten Wahlperiode abgewählt wurde. Das war ein Novum in der Geschichte des Bundestags gewesen.

Die Gewerkschaft der Polizei hatte den Ampel-Fraktionen vorgeworfen, nicht verhindert zu haben, dass die AfD den Vorsitz im Innenausschuss erhält. Auch der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, kritisierte: „Es wäre desaströs und kurios, jener AfD, die überall im Land an den Hetzkampagnen gegen die Demokratie beteiligt und längst mit Rechtsextremen durchsetzt ist, den Vorsitz des Innenausschusses in die Hand zu geben.“

Die AfD-Fraktion will erst in der nächsten Woche entscheiden, wen sie als Vorsitzenden in den Innenausschuss, den Gesundheits- und den Entwicklungsausschuss des Bundestags entsendet. Die Fraktion sprach sich am Freitag in einer Sitzung nach Angaben eines Sprechers dafür aus, die Entscheidung auf den kommenden Dienstag zu verschieben.