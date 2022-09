Merz auf CDU-Parteitag : „Eine der schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten“

Sieht seine Partei zurück auf Platz eins: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Freitag in Hannover Bild: AFP

Friedrich Merz hat zum Auftakt des CDU-Parteitags in Hannover der Bundesregierung vorgeworfen, ihren Aufgabe nicht gerecht zu werden. „Millionen Menschen blicken mit Sorgen auf jede Tankquittung“, so der Parteivorsitzende am Freitag in der Halle 2 des Messegeländes der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das gelte auch für die Stromrechnung. Deutschland steuere womöglich auf eine Rezession zu. Und das „Land leistet sich eine der schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten. Wir sagen als CDU und CSU, Deutschland kann es besser.“

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Merz sagte weiter, die CDU werde auf ihrem Parteitag auch über sich selbst sprechen. Wichtiger aber sei es, über das Land zu sprechen. Das Programm sieht unter anderem vor, dass die 1001 Delegierten am Freitagabend über die Einführung einer Frauenquote entscheiden. Ob Merz mit dem Kompromissvorschlag, über den danach abgestimmt werden soll, erfolgreich sein wird, gilt als offen.

Zudem will sich die Partei mit einem Antrag zur Energiesicherheit und Wirtschaftspolitik in der Krise um stark gestiegene Strom- und Gaspreise von der Politik der Ampel-Regierung abgrenzen. Als einzige Personalentscheidung soll am Freitagnachmittag die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp zur stellvertretenden Generalsekretärin gewählt werden; dazu muss der Posten durch den Parteitag erst in der Satzung verankert werden. Am Samstag debattieren die Delegierten dann unter anderem über eine neue Grundwertecharta, die bis zur Europawahl 2024 den Weg zu einem neuen Grundsatzprogramm ebnen soll.

Seine Partei sieht Merz nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021 wieder in der Erfolgsspur. „Wir sind zurück auf Platz 1 unter den Parteien, die Christlich-Demokratische Union.“ Dafür habe die Partei hart gearbeitet. „2021 wird sich nicht wiederholen.“ Das gelte auch für das Verhältnis mit der Schwesterpartei CSU, so Merz in seiner Rede.

Merz würdigte zum Auftakt auch die britische Königin Elisabeth II., die gestern nach 70 Jahren Regentschaft verstorben war. Sie sei eine „Identitätsstifterin und Konstante“ gewesen, so der Parteivorsitzende. „Wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk.“

Der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko sagte seine Teilnahme am CDU-Parteitag laut Merz kurzfristig ab, aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine. Er, Merz, sende herzliche Grüße an ihn und die Menschen in der Ukraine. Die Delegierten reagierten mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus.