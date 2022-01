Wahl des neuen Vorsitzenden : Wohin führt Merz die CDU?

Es ist ein trüber Tag Anfang Januar, aber Friedrich Merz ist im Düsseldorfer Airporthotel Van der Valk bester Laune. Der passionierte Pilot, der vom heimatlichen Sauerland aus gerne am Steuer seiner Propellermaschine zu Terminen einschwebt, ist diesmal per Linienflug aus München angereist, um an der Klausurtagung der Führungsgremien der nordrhein-westfälischen CDU teilzunehmen.

Erst vor ein paar Tagen konnte Merz seinen lange ersehnten Triumph feiern. Zweimal, Ende 2018 und Anfang 2021 war er auf Parteitagen im Ringen um den CDU-Vorsitz unterlegen; Mitte Dezember setzte Merz sich beim ersten Mitgliederentscheid in der Parteigeschichte dann klar mit 62,1 Prozent durch. Formal betrachtet ist Merz noch immer nur designierter Bundesvorsitzender. Auf dem digitalen Parteitag an diesem Samstag und dann noch postalisch muss seine Wahl bestätigt werden.