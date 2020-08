Merkels Sommer-Pressekonferenz : „Es ist ernst, es bleibt ernst, nehmen Sie es auch ernst“

Aktualisiert am

Tatendrang trotz Maske: Kanzlerin Angela Merkel am Freitag bei der Sommer-Pressekonferenz Bild: Matthias Lüdecke

Angela Merkel geht in das 16. Jahr ihrer Regierungszeit nicht anders als in die meisten Jahre zuvor: effizient und von den Zeitläuften jedenfalls äußerlich kaum beeindruckt. Gewiss, die Bedingungen der Corona-Krise diktieren die Umstände ihres Handelns. Die Bundeskanzlerin erscheint mit Atemmaske zu ihrer jährlichen Auskunftsstunde im Saal der Bundespressekonferenz, der Andrang, der dort bei dieser Gelegenheit immer herrscht, hält sich dieses Mal in virussicheren Grenzen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Also Corona: Merkel beginnt mit einer Stellungnahme, in der sich Mahnungen vor dem künftigen Verlauf der Epidemie mit Stolz auf die bisherige Handhabung der Krise mischt. „Es ist ernst, es bleibt ernst, nehmen Sie es auch ernst“, sagt die Kanzlerin; bescheinigt sich und ihrer Koalitionsregierung „mutige Entscheidungen“, stellt fest, bislang habe Deutschland doch diese Herausforderung „gut bewältigt“. Sie sei mit den Ergebnissen „bisher eigentlich sehr zufrieden“ sagt sie auch, weist aber gleich auf die Härten hin für Künstler, Messebauer, Studenten, die ihre Nebenjobs verlieren, Alte und Risikopatienten.

Merkel will für die Quote stimmen

Und persönlich? „Was hat Sie am meisten geschafft in der Krise“, lautet eine Frage. Merkels Antwort heißt: „eigentlich nichts, ich sitz ja noch hier“. Auf dem selben Sessel hatte sie bei der gleichen Gelegenheit vor vielen Jahren schon einmal ihre Arbeit und ihre Arbeitsauffassung beschrieben: „Ich löse halt gerne Probleme“, sagte sie damals. Später fiel, auch vor der Bundespressekonferenz, ihr berühmtester Satz „Wir schaffen das“ – der ihr später von vielen Unzufriedenen vorgehalten wurde und ihr Kanzleransehen eine Zeit lang stark beschädigte. Würde sie ihn wiederholen? „Der Satz steht für sich“, sagt die Kanzlerin jetzt, allerdings habe er sich „manchmal schon ein bisschen verselbständigt“. Und später bestätigt sie, mit Blick auf die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren, „ich würde die wesentlichen Entscheidungen wieder so fällen“.

So wie in jenem Sommer sitzt die Krisenmanagerin Merkel vor den Kameraleuten, Fotografen und Journalisten. Gelte „wir schaffen das“ auch für Corona: „Jede Krise hat ihre eigene Sprache,“ wehrt die Kanzlerin ab – und lenkt damit zugleich den Gedanken darauf, wie viele Krisen sie schon gehandhabt hat, Bankenkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise und jetzt Corona.

Nicht ganz neu, aber doch noch ungewohnt ist, dass der prominenteste Jahresgast der Berliner Journalisten nicht mehr als Parteipolitiker erscheint. Den Vorsitz der CDU ist die Kanzlerin ja schon seit eineinhalb Jahren los. Mit parteiinternen Streitigkeiten, Flügelkämpfen, innerparteilicher Machterosion muss sie sich nicht länger plagen – die Einführung eines Frauenquorums war einst ein solcher qualvoller Streitgegenstand. Jetzt will ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem nächsten CDU-Parteitag im Dezember sogar über eine fünfzigprozentige Frauenquote abstimmen lassen. Merkel macht – auf eine entsprechende Frage hin – keine großen Ausführungen dazu, sie sagt nur lächelnd: „Ich werde aus vollem Herzen zustimmen.“

„Ich hoffe, wir lernen aus all diesen Herausforderungen“

Fragen nach dem Nachfolgewettbewerb in ihrer Partei weist sie ebenfalls knapp ab, Fragen nach dem nächsten Wahlkampf muss sie sich nicht mal selbst stellen. Spürt sie Wehmut deswegen? Nein, sagt Merkel, alles habe eben seine Zeit, und dass die Parteiarbeit wegfalle, gebe ihr „die Möglichkeit, sich in dieser herausfordernden Zeit noch mehr aufs Regieren zu konzentrieren“.

Mehr zum Thema 1/

Das wiederholt sie kurz danach noch einmal – und schafft damit den Eindruck, als sei sie, bei allem Respekt und aller Ehrfurcht vor der Gefährlichkeit des Coronavirus, beinahe dankbar für diese Aufgabe, „weil das etwas ist, was wir noch gar nicht genau kennen“. Und an anderer Stelle: „Ich hoffe, wir lernen aus all diesen Herausforderungen“.