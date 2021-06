Merkels Regierungserklärung : Umringt von Kandidaten

Mit dem Zollstock ließ sich die Frage aller politischen Fragen am Donnerstag nicht beantworten: Welcher Kandidat ist der Kanzlerschaft am nächsten? Am Rednerpult im Bundestag stand um wenige Minuten nach neun Uhr die Bundeskanzlerin, um ihre vermutlich letzte Regierungserklärung abzugeben. Schon oft hatte Merkel solche Erklärungen kurz vor einem Treffen des Europäischen Rats abgegeben. Nicht so oft – um genau zu sein: noch nie – war sie dabei von drei potentiellen Nachfolgern umringt.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Zu ihrer Rechten, in der Regierungsbank, saß Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD. Zu ihrer Linken, in der sogenannten Länderbank, von der aus Ministerpräsidenten den Sitzungen des Bundestages folgen dürfen, hatte Armin Laschet Platz genommen, der nordrhein-westfälische Regierungschef, CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat der Union. Merkel gegenüber in den Reihen der Fraktion der Grünen saß deren Parteivorsitzende Annalena Baerbock, die sich ebenfalls als Nachfolgerin bewirbt.