Die ungeduldige Kanzlerin : Ein Schlag ins Wasser

Das Treffen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten hätte man sich sparen können. Das liegt an der Ungeduld Merkels, aber auch am Teil-Lockdown. Denn um ihn auszuhalten, braucht es Geduld.

Der Kanzlerin geht es offenbar nicht schnell genug. Weil die Zahlen der Corona-Neuinfektionen nicht so schnell sinken wie erhofft, wollte sie am Montag noch eine Lockdown-Schippe drauflegen. Wieder hätte sich eine solche Nachschärfung des vor zwei Wochen beschlossenen Teil-Lockdowns ins europäische Bild gefügt. Den Satz von Sebastian Kurz „Treffen Sie niemanden!“ nahm Merkel zwar nicht in den Mund. Aber was sie am Montagabend nach fünf Stunden Beratung mit den Ministerpräsidenten sagte, meinte genau das.

Für eine so lange Beratungszeit war das Ergebnis ausgesprochen dünn. Es hieß, etwas verkürzt: In einer Woche sehen wir uns wieder. Vor drei Wochen klang das so ähnlich. Damals hatte Merkel mit ihrer Ungeduld recht behalten. Die Länder bremsten noch angesichts eines langsamen, aber deutlichen Anstiegs der Corona-Infektionen und mussten sich eine Woche später belehren lassen, dass so eben ein exponentielles Wachstum aussehe. Erst vermeintlich langsam, dann unaufhaltsam. Merkel hatte das vorausgesagt und sah sich bestätigt. Vor zwei Wochen kam deshalb der sogenannte Teil-Lockdown.

Das Kanzleramt hatte wieder einmal die Nase vorn. Die Corona-Politik war von Beginn an ein Wettlauf zwischen Bund und Ländern um den richtigen Zeitpunkt für Beschränkungen oder Lockerungen. Das hat sich bis zur Rivalität (auch unter den Ländern) hochgeschaukelt. Ganz zu Beginn der Krise lagen die Länder noch vorne: Im März wollte das Kanzleramt noch abwarten, aber einige Länder preschten vor, an ihrer Spitze Bayern. Sie lagen damit richtig.

Die Geduld der Kanzlerin wurde seither auf eine harte Probe gestellt. Sie musste sehr schnell erkennen, dass sie den Takt nicht vorgeben konnte. Selten war der Bund in einer nationalen Krise so schwach und abhängig wie in dieser. Zwar steckt der Bund den Rahmen ab. Aber das Krisenmanagement liegt bei Ländern und Kommunen. Wenn die Länder nicht wollen, kann Merkel noch so ungeduldig sein, sie ist machtlos. Wer da die Geduld verliert, wird schnell übereifrig.

Vor den Kopf gestoßene Ministerpräsidenten

Das haben die Länder das Kanzleramt am Montag wieder einmal spüren lassen. Vorausgegangen war eine Kostprobe von Ungeduld, die fast alle Ministerpräsidenten vor den Kopf stoßen musste. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass ihnen in letzter Minute vor dem verabredeten Termin eine lange Liste teilweise dramatischer neuer Verschärfungen vorgelegt wurde – obgleich doch noch nicht klar ist, wie der Teil-Lockdown tatsächlich wirken wird.

Denn es ist eben nur ein Teil-Lockdown. Zwar war die Hoffnung vor zwei Wochen, dass im Unterschied zum Frühjahr nunmehr gezielt vorgegangen werden kann und nicht mit voller Wucht das Leben eingefroren werden muss (was allerdings auch im Frühjahr nicht geschehen war). Ist aber wirklich das nunmehr besser erforschte Infektionsgeschehen das Maß aller Dinge? Eigentlich richteten sich die Maßnahmen an etwas anderem aus: Arbeit und Soziales sollten so weit wie möglich unberührt bleiben. Deshalb, nicht der virologischen Unbedenklichkeit wegen, blieben zum Beispiel alle Schulen und Kindergärten offen.

Um das durchzuhalten braucht es Geduld. Die ist in Ländern und Kommunen offenbar weiter verbreitet als in der Regierungszentrale. Vielleicht war die etwas verkorkste Veranstaltung vom Montag ungewollt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Bleiben Bund und Länder aber bei ihrer Linie des selektiven Lockdowns, haben sie nicht viele Möglichkeiten. In einer Woche könnte es deshalb für Merkel anders laufen als zu Beginn der „zweiten Welle“ und alles bleibt erst einmal wie es ist. Dann hätten die Länder wieder einmal die Nase vorn gehabt.