Bundesverfassungsgericht : Karlsruhe beanstandet Merkels Äußerungen zur Thüringen-Wahl 2020

Die Bundeskanzlerin hatte sich auf einer Pressekonferenz in Südafrika im Februar 2020 kritisch über die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich geäußert. Dagegen hatte die AfD in Karlsruhe geklagt.

Angela Merkel hat als Bundeskanzlerin mit ihren Äußerungen zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen Anfang 2020 Rechte der AfD verletzt. Das stellte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe fest. Merkel habe gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verstoßen, indem sie sich in amtlicher Funktion „in einseitig parteiergreifender Weise“ negativ zur AfD geäußert habe, sagte Vizegerichtspräsidentin Doris König bei der Urteilsverkündung am Mittwoch. Merkel hatte die Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum thüringischen Ministerpräsidenten mit den Stimmen von CDU und AfD „unverzeihlich“ genannt.

Damit hatte die Klage der AfD gegen die Altkanzlerin Erfolg. Merkel hatte die Kritik im Rahmen einer Pressekonferenz in Südafrika im Februar 2020 geäußert, einen Tag nach der umstrittenen Wahl in Thüringen. Sie hatte auch gefordert, die Wahl rückgängig zu machen. Kemmerich trat wenig später von seinem Amt zurück.

Merkel hatte damals ausgeführt, dass die Wahl mit einer Grundüberzeugung für die CDU und für sie selbst gebrochen habe, nämlich keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD zu gewinnen. Die CDU solle sich nicht an einer Regierung Kemmerich beteiligen, forderte sie.

Wörtlich sagte Merkel: „Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung für die CDU und auch für mich gebrochen hat, dass nämlich keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies in der Konstellation, in der im dritten Wahlgang gewählt wurde, absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb das Ergebnis rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass sich die CDU nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf. Es war ein schlechter Tag für die Demokratie.“ Die Äußerung wurde sowohl auf der Internetseite der Bundeskanzlerin als auch auf derjenigen der Bundesregierung veröffentlicht.

Kramp-Karrenbauer konnte die Thüringer nicht umstimmen

Entscheidend vor Gericht ist in solchen Fällen die Frage, ob sich ein Regierungsmitglied „in Wahrnehmung“ eines Regierungsamts geäußert hat. In der Praxis fällt diese Unterscheidung schwer, denn Mitglieder der Bundesregierung sind gleichzeitig Parteipolitiker, die am Meinungskampf teilnehmen müssen. Die AfD fügte ihren Schriftsätzen darum mehrere Bilder hinzu, die den offiziellen Charakter des Staatsempfangs in Südafrika illustrieren sollten.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte damals ebenfalls versucht, die CDU zu einer anderen Haltung zu bewegen, allerdings vergeblich. Sie trat kurz darauf von ihrem Amt zurück.

Die AfD hatte vor dem Bundesverfassungsgericht auch schon erfolgreich gegen den damaligen Innenminister Horst Seehofer (CSU) geklagt, weil ein Interview mit AfD-kritischen Passagen auf seiner Ministeriumsseite stand. Und Johanna Wanka (CDU) wurde in ihrer Zeit als Bildungsministerin dafür gerügt, dass sie in einer Ministeriumsmitteilung die „Rote Karte“ für die AfD gefordert hatte. Nach diesen Urteilen dürfen Politiker zwar öffentlich Kritik an der AfD üben. Sie müssen aber das Gebot staatlicher Neutralität wahren, wenn sie sich in ihrer Rolle als Regierungsmitglied äußern.

„An einer Klarstellung fehlte es“

„Für das Amt des Bundeskanzlers gilt dies grundsätzlich in gleicher Weise“, sagte König nun. Merkel habe sich „im ausschließlich amtsbezogenen Rahmen“ geäußert. Weder der einleitende Hinweis noch der eigentliche Inhalt hätten ausreichend klar erkennen lassen, dass sie ausschließlich als Parteipolitikerin und nicht als Kanzlerin sprechen wolle. „An einer dahingehenden Klarstellung fehlte es.“

In der Karlsruher Verhandlung im Juli 2021 hatte Merkels Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) die Äußerungen damit verteidigt, dass die mitreisenden Journalisten und vor allem der Koalitionspartner eine Positionierung gewollt hätten. Es sei auch um das internationale Ansehen der Bundesrepublik Deutschland gegangen.

Mehr zum Thema 1/ Der Ukrainekrieg führt nicht dazu, dass sich das Russlandbild in Ostdeutschland grundsätzlich verändert. Es bleibt eine Skepsis gegenüber der NATO und gegen Bekenntniszwang.

Dazu sagte König, in bestimmten Fällen könne ein Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien zum Schutz gleichwertiger Verfassungsgüter gerechtfertigt sein. Hier sei aber nicht ersichtlich, dass die Handlungsfähigkeit und Stabilität der Bundesregierung tatsächlich betroffen gewesen sei.

Die Entscheidung war im zuständigen Zweiten Senat umstritten. Nur fünf der acht Richterinnen und Richter stimmten dafür. Eine Richterin führte ihre abweichende Meinung in einem Sondervotum aus.