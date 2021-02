Aussprache im Bundestag : Merkel und die Papst-Attitüde

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dann folgt die Warnung. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Mutationen des Coronavirus, vor allem die britische Variante, auch in Deutschland das bisherige Virus verdrängen würden. Deshalb müsse man „sehr, sehr achtsam“ sein, um nicht wieder ins exponentielle Wachstum der Infektionen, in eine große dritte Welle zu geraten. Sie glaube nicht, dass den Bürgern ein Hin und Her von Öffnungen und Schließungen lieber wäre, „als noch ein paar Tage zu warten“. Stand heute: bis mindestens 7. März.

„Das Virus richtet sich nicht nach Daten“

Merkel macht klar, dass sie am Vortag in der Runde mit den Ministerpräsidenten gegen die Öffnung der Kitas und Grundschulen schon im Februar war. Sie hätte sich gewünscht, „hier entlang der Inzidenz zu entscheiden“. Doch sie habe auch akzeptiert, dass die Bundesländer in dieser Frage das Sagen hätten. Sie verteidigte auch die Entscheidung, weitere Öffnungen – bis auf die Friseurgeschäfte – nicht an einen Termin zu binden, sondern an die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

„Das Virus richtet sich nicht nach Daten, sondern nach Infektionszahlen“. Auch ihre Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU), verteidigt die Kanzlerin. Sie stehen wegen der fehlenden Auszahlung der Überbrückungshilfen für Unternehmer in der Kritik. Sie hätten zugesagt, dass die neuen Anträge im Februar gestellt werden könnten, das sei seit dem Vortag der Fall. Die Überbrückungshilfen könnten im März ausgezahlt werden. „Wir müssen ausdauernd und geduldig sein“, sagt Merkel am Ende ihrer Rede, dann „können wir es schaffen, diese Pandemie gemeinsam zu besiegen“.