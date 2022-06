Merkel wie Schröder : Entschuldigen? Lieber nicht

„Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa. Das ist nicht mein Ding.“ So erläuterte der einstige Basta-Kanzler Gerhard Schröder seine Haltung zu Putin und seiner Politik. Das tat er im weinseligen Gespräch mit einer Korrespondentin der „New York Times“, der er sich ausgerechnet deshalb zur Verfügung stellte, weil die Zeitung ihre Haltung zum Irak-Krieg öffentlich korrigiert hatte. Das schätzt Schröder offenbar bei anderen – er selbst hat entweder immer alles richtig gemacht oder sieht jedenfalls keinen Grund, später öffentlich irgendetwas zu bedauern.

Diese Haltung, die nun auch Angela Merkel an den Tag legte („Ich werde mich nicht entschuldigen“), entspricht durchaus einer gewissen Staatspraxis, womöglich auch einer Erwartung des Publikums, das eher ein Beharren als das Eingeständnis von Fehlern, gar von Schuld prämiert. Dass jemand, der zahlreiche Entscheidung trifft oder unterlässt, Fehler macht, versteht sich von selbst, aber darüber zu reden gilt nicht gerade als Stärke – es sei denn, man kultiviert es so wie etwa Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.

Angela Merkel etwa sprach öffentlich so gut wie nie von Fehlern, bezeichnenderweise aber ausgerechnet in der Böhmermann-Posse. Der öffentlich-rechtliche Komiker hatte sich in einem Gedicht über den türkischen Herrscher Erdogan lustig gemacht, teils jenseits der Grenze des Rechts, wie später gerichtlich festgestellt wurde. Merkels Regierungssprecher äußerte nach einem Telefonat Merkels mit dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten, die Kanzlerin stimme darin überein, dass der Text des Böhmermann-Gedichts „bewusst verletzend“ angelegt gewesen sei. „Das war im Rückblick betrachtet ein Fehler“, sagte Merkel später.

Merkel bat selten um Verzeihung

Zu ihren Entscheidungen in der Flüchtlingskrise, in der Atompolitik, zur Bundeswehr oder in der Corona-Pandemie kam ihr das Wort kaum über die Lippen. Eine Ausnahme bildete abermals ein im Vergleich zur Herausforderung der Seuche eher kleiner Anlass, nämlich die Rücknahme der für Ostern 2021 geplanten „Ruhetage“: Die Idee, die dritte Welle der Corona-Pandemie mit zusätzlichen Maßnahmen wie Ruhetagen über Ostern brechen zu wollen, sei nicht falsch, sondern von „besten Absichten“ geprägt gewesen, sagte die Kanzlerin. „Ich weiß, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöste. Das bedauere ich zutiefst. Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“, sagte Merkel.

Warum auch sonst um Verzeihung bitten, so könnte man fragen, wenn denn der Regierungschef aus seiner Sicht nach besten Wissen und Gewissen gehandelt hat – und aus damaliger Sicht keine andere Entscheidung möglich war – oder jedenfalls die getroffene als vertretbar erscheint. Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte vor dem Bundestag 1977 im Angesicht der erfolgreichen Geiselbefreiung von Mogadischu und der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer: „Wer weiß, dass er trotz allen Bemühens mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er handelt, wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan, und alles sei richtig gewesen.“

In der Regel herrscht aber die Ansicht vor, es gebe jedenfalls keinen Grund zur Entschuldigung. Man bedauert womöglich missverständliche Äußerungen, bittet Politiker-Kollegen um Verzeihung für abfällige Äußerungen, will aber im Zweifel die eigenen Entscheidungen nicht ins Unrecht gerückt sehen. So hat sich nach Aussagen Rudolf Augsteins weder Bundeskanzler Konrad Adenauer für seine Äußerung vom „Abgrund von Landesverrat“ noch die Justiz für die seinerzeitige Untersuchungshaft entschuldigt. Freilich erhielt Augstein eine Entschädigung. Das war die Antwort des Rechtsstaats. Helmut Kohl gestand spät Fehler in der Spendenaffäre ein, sagte aber auch, er habe nur seiner Partei dienen wollen.

Nach außen, als Staatsmann mit Blick auf weitreichende Entscheidungen, hält man sich zurück. Das kann auch den Grund haben, eine Haftung zu vermeiden. So kann das Eingeständnis von historischem Unrecht Forderungen nach sich ziehen. Zahlreiche Versöhnungsgesten zwischen ehemaligen Kriegsgegnern kommen auch deshalb meist ohne ausdrückliche Bekenntnisse aus: Scham ja. Schuld nein.

Hier mag auch eine Rolle spielen, dass aus heutiger Sicht unfassbares Leid in anderen Zeiten als rechtmäßig, gar gottgewollt galt. Und wie wirkt heute eine Entschuldigung im Angesicht monströser Verbrechen? Willy Brandts Kniefall in Warschau war auch deshalb so eindrucksvoll, weil er ohne Wort auskam.

„Wir lagen falsch, schrecklich falsch“

Wer von Fehlern und Schuld spricht, legt schließlich auch nahe, dass er auch anders hätte handeln können. So sagte Bundespräsident Steinmeier Anfang April : „Wir haben es nicht geschafft, die Entwicklung aufzuhalten, die jetzt eingetreten ist und die sich jetzt in diesem Krieg entladen hat.“ Die Warnungen von unseren osteuropäischen Partnern „hätten wir ernster nehmen müssen; insbesondere das Festhalten Deutschlands am deutsch-russischen Pipeline-Projekt Nord Stream 2 sei ein Fehler gewesen, „weil es uns viel Glaubwürdigkeit bei unseren europäischen Partnern gekostet hat“.

Es geht freilich auch um die aktuelle Glaubwürdigkeit – und mehr. Für Aufsehen sorgte 1995 in Amerika das Bekenntnis des greisen ehemaligen Verteidigungsministers Robert McNamara, eines der maßgeblichen Akteure des Vietnam-Krieges: „Wir lagen falsch, schrecklich falsch.“ Er fügte freilich hinzu, dass man seinerzeit im Einklang mit den Prinzipien und Traditionen Amerikas zu handeln glaubte. Doch das sei falsch gewesen. Man schulde es künftigen Generationen zu erklären warum.