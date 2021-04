Nach dem Impfgipfel : Merkel verspricht Aufhebung der Impfpriorisierung ab Juni

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 23. April in Berlin Bild: dpa

Bund und Länder wollen die Priorisierung für Covid-19-Impfungen spätestens im Juni aufheben. In vielen Bundesländern seien die Priorisierungsgruppen 1 und 2 bereits geimpft, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin nach Beratungen mit den Regierungschefs der Ländern. Sie gehe davon aus, dass Personen aus der Priorisierungsgruppe 3 im Laufe des Monats Mai eine Erstimpfung erhielten. Daher könne im Folgemonat die Priorisierung aufgegeben werden und sich jeder um einen Impftermin bemühen. Dann sollten auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen werden.

In Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts bis einschließlich Sonntag rund 19,5 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung erhalten. Knapp sechs Millionen Menschen haben bereits die Zweitimpfung bekommen und sind damit vollständig immunisiert. Im Mai soll ein Drittel der Bevölkerung laut Bundesgesundheitsministerium mindestens einmal geimpft worden sein. Vonseiten der Impfstoff-Hersteller wurden für das zweite Quartal insgesamt achtzig Millionen Impfdosen zugesagt, davon fünfzig Millionen von Biontech/Pfizer, wie Merkel sagte.

