Merkel zu Umgang mit die Linke : „Gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und Scholz“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich deutlich vom Versuch des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz distanziert, sich im Wahlkampf als legitimen Nachfolger im Amt zu präsentieren. „Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf eine Reporterfrage bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

„In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht.“ Scholz ist Vizekanzler und Finanzminister in Merkels Regierung.

Vorwurf der „Erbschleicherei“

Sie wolle deutlich sagen, „dass es für die Zukunft und gerade in diesen Zeiten auch sehr klarer Aussagen über die Fortführung von Regierungsarbeiten egal in welcher Konstellation bedarf. Und dass, wenn man sozusagen sich auf mich beruft, es einen Unterschied gibt“, sagte Merkel. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hatten gegen Scholz mit Blick auf Merkel zuvor den Vorwurf der „Erbschleicherei“ erhoben.

Von Vertretern der Unionsparteien wird Scholz aber nicht nur deshalb angegriffen, weil er „so was Ähnliches wie Angela Merkel“ mache, wie es Bouffier formulierte. Er steht auch in der Kritik, weil er eine Koalition mit der Linkspartei bislang nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat. Er knüpfte ein solches Bündnis aber bereits mehrere Male an ein klares Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der NATO, so auch wieder bei der Fernsehdebatte der Kanzlerkandidaten am Sonntagabend.

Die Linke fordert in ihrem Wahlprogramm eine Auflösung der NATO und will sie durch ein kollektives Sicherheitssystem mit russischer Beteiligung ablösen. Nach der Fernsehdebatte wies Linken-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow die Forderung nach einem Bekenntnis zur NATO zurück und sagte, dies würde bedeuten „einem Kriegsbündnis tatsächlich die Stimme zu geben“.

Scholz wie auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock waren am Sonntag bei der Fernsehdebatte auf Distanz zur Linkspartei gegangen – wegen der mehrheitlichen Enthaltung der Linksfraktion bei der Abstimmung über das Bundeswehrmandat zur Evakuierung aus Afghanistan. Die vergangenen Tagen hätten eine Zusammenarbeit „nicht gerade leichter gemacht“, sagte Scholz. Baerbock gestand ein, die Linke schließe sich gerade aus. Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Linken äußerte sie auch am Dienstag. Die Partei habe sich mit ihrem Abstimmungsverhalten „selber ins Abseits geschossen“; bei möglichen Regierungsbündnissen gehe es aber auch immer um außenpolitische Handlungsfähigkeit.

Gysi: SPD und Grüne müssen ihre Außenpolitik hinterfragen

Führende Politiker der Linken beteuerten abermals ihre Regierungsfähigkeit im Bund in einer möglichen Koalition mit SPD und Grünen, ohne dabei ihre Ablehnung der NATO aufzugeben. „SPD und Grüne müssen ihre Außenpolitik hinterfragen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken, Gregor Gysi, der Zeitschrift Spiegel. „Aber ich glaube, die Zeichen sind so eindeutig gesetzt, dass wir uns in diesen Fragen bei Rot-Rot-Grün verständigen können.“

Gysi sagte aber auch: Die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten hätten die Dimension des Scheiterns der NATO in Afghanistan wohl noch nicht begriffen. „Wer nach diesem Fiasko glaubt, die Welt wäre sicherer, wenn Deutschland noch mehr Steuermilliarden in die Rüstung steckte und europäische Truppen auch ohne die USA Kriege führen können müssten, denkt vollständig an den Realitäten vorbei.“

Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagte im Fernsehsender phoenix: „Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wenn Annalena Baerbock eine Kindergrundsicherung durchsetzen will – nur mit der Linken. Wenn Olaf Scholz seinen Mindestlohn durchsetzen will – nur mit der Linken.“ Derzeit habe seine Partei „schwierige Umfragewerte“ und müsse sich bis zur Wahl noch stärker Gehör verschaffen, doch war Bartsch zuversichtlich, „dass wir in den letzten Wochen nochmal zulegen können“.

Der Wahlkampf werde derzeit mit harten Bandagen geführt, so der Linken-Politiker. Er sah vor allem in der Diskussion über die Erteilung eines Afghanistan-Mandats für die Bundeswehr den Versuch von politischen Mitbewerbern, „uns ein Stück weit zu denunzieren“. Schon sehr früh habe die Linke mit Grünen und FDP dafür geworben, Menschen aus Afghanistan zurückzuholen. Dies sei von Union und SPD abgelehnt worden.

„Niemand von uns hat gegen schnelle und maximale Evakuierung gestimmt. Es ging um ein konkretes Mandat, das schludrig erarbeitet wurde“, sagte der Linken-Politiker. Er griff SPD-Außenminister Heiko Maas scharf an: „Entweder der BND hat versagt oder hat ihn nicht gut informiert, oder er lügt, Heiko Maas.“ Union und SPD trügen die Verantwortung für die Geschehnisse der vergangenen Wochen.