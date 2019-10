Deutsch-französische Einigkeit : Merkel und Macron dringen auf Ende der türkischen Militäroffensive

Es könnte eine französische Woche sein, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel lächelnd, als sie am Sonntagabend an der Seite von Präsident Emmanuel Macron in Paris steht. Am Elysée-Palast ist alles wie immer, zwischen der deutschen und französischen schmiegt sich die europäische Flagge, aber dennoch wirkt der Gastgeber bedrückt. Macron spricht von einem „schwierigen“, ja „beunruhigenden Moment“, den die Welt erlebe und zählt Krisenherde auf, den türkischen Einmarsch in Nordsyrien, die Handelsspannungen mit China, der Ukraine-Konflikt und Russland.

„Wir in Europa dürfen uns keine Spaltung und keine Schwäche leisten“, sagt Macron und spricht von „aussichtslosen Querelen“, die es zu vermeiden gelte. „Unsere Kraft beruht auf unserer Einheit“, sagt er und Merkel nickt zustimmend. Zwischen „chère Angela“ und „Du Emmanuel“ soll an diesem Abend nicht der Hauch einer Unstimmigkeit liegen. Tatsächlich verfolgen Frankreich und Deutschland in ähnlicher Fassungslosigkeit das Geschehen im Norden Syriens. Merkel berichtet, dass sie eine Stunde lang mit dem türkischen Staatschef Erdogan telefoniert hat, um ihn dazu zu bringen, die Militäroperation zu beenden. Es gebe „berechtigte Sicherheitsinteressen“ der Türkei, gesteht sie dem Nato-Partner zu, aber die humanitären Folgen der Kampfhandlungen seien jetzt schon schlimm.

Macron pflichtet ihr bei, auch Frankreich ringt mit einer Strategie, wie den Kurden noch geholfen werden kann. Der Franzose hat mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump telefoniert und man kann sich vorstellen, wie er ihn ebenfalls dazu gedrängt hat, Erdogan nicht freie Hand zu lassen. Aber Macron spricht nicht darüber, er sagt nur, dass Frankreich beschlossen habe, seine Waffenlieferungen an die Türkei zu suspendieren – wieder ein gemeinsamer deutsch-französischer Schritt.

Deutsch-französische Rüstungskooperation auf dem Weg

Die „französische Woche“ der Bundeskanzlerin führt sie am Mittwoch in die Luft- und Raumfahrtmetropole Toulouse, zum ersten deutsch-französischen Ministerrat seit der Unterzeichnung des neuen Freundschaftsvertrages von Aachen. Macron und Merkel hegen den Ehrgeiz, in Toulouse endlich eine Vereinbarung über Rüstungsexporte vorstellen zu können. In den vergangenen Jahren war das ein ständiger Zankapfel, weil die Bundesregierung sich vorbehielt, unabhängig von französischen Lagebewertungen Waffenausfuhren blockieren zu können. Aber je mehr Rüstungsgüter gemeinsam produziert werden, umso schwieriger werden unilaterale Entscheidungen. Deshalb sollte das Abendessen im Elysée-Palast nicht nur ein kulinarisches Vergnügen für die Bundeskanzlerin sein, sondern auch ein Stück Überzeugungsarbeit.

Die beiden wollten sich auch auf die beste Lösung für die EU-Kommission verständigen, nachdem die französische Kandidatin Sylvie Goulard überraschend eindeutig vom EU-Parlament zurückgewiesen wurde. Merkel wird mit Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen haben, wie Macron seinen Zorn darüber auch an Ursula von der Leyen ausließ. Der Präsident behauptete, „nicht zu verstehen“, was passiert sei. Merkel wird ihn aufklären können und auch auf den Besuch von von der Leyen an diesem Montag im Elysée-Palast einstimmen.

Vor der Nachspeise soll es auch um den Brexit gehen, damit Macron seinen Vorsatz einhalten kann, die EU nicht auseinanderzudividieren. „Mit dem Ausscheiden von Großbritannien erwächst uns ein Wettbewerber. Europa muss zeigen, was in der EU steckt“, meinte Merkel. Deshalb müsse die neue EU-Kommission möglichst schnell arbeitsfähig werden. „Wir wollen zeigen, dass Deutschland und Frankreich ein guter Teil Europas sind“, sagte die Kanzlerin.