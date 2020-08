Merkel trifft Laschet : Weitere Lockerungen derzeit nicht in Sicht

Falls die Corona-Infektionszahlen weiter steigen, sind nach Ansicht von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) möglicherweise wieder schärfere Beschränkungen nötig. Diese sollten dann aber nicht für Kinder und nicht im Bildungsbereich gelten, sagte Laschet am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des Landeskabinetts mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Düsseldorf. Grundsätzlich gelte das Prinzip: Wenn die Infektionszahlen sinken, sollten die Freiheitsbeschränkungen zurückgefahren werden, wenn sie steigen, seien schärfere Maßnahmen nötig. Dieser Meinung schloss sich Merkel an.

Laschet sagte weiter, Bund und Länder hätten in den vergangenen Monaten vor einer Bewährungsprobe gestanden, die ohne Vorbild sei. Man habe in den Ländern möglicherweise unterschiedliche Akzente gesetzt, aber grundsätzlich habe es ein gutes Miteinander im Kampf gegen das Coronavirus gegeben. Zudem habe die Kanzlerin die Positionen immer wieder zusammenführen können. Die derzeitige Reisetätigkeit führe wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen.

Die wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Krise seien schwerwiegender als in der Finanzkrise. Man habe sich im Kabinett abgestimmt, dass die Hilfsprogramme des Bundes schnell im Land umgesetzt werden können. Gerade in NRW befinde sich ein wichtiger Anteil von Firmen, die den Industriestandort ausmachten, sagte Laschet.

Merkel: „Wir stehen mitten in der Pandemie“

Merkel verwies auf die erhöhten Fallzahlen. „Wir stehen mitten in der Pandemie“, sagte sie vor Pressevertretern. Es gelte nun zwei Personengruppen in den Blick zu nehmen: Rückkehrer aus Risikogebieten und Menschen, die zu privaten Feiern gehen. Die Regeln müssten weiter eingehalten werden, sagte sie. Sie begrüße es, dass im Personennahverkehr nun stärker kontrolliert werde. „Weitere Lockerungen können aus meiner Sicht zur Zeit nicht stattfinden“, sagte Merkel. Eine Überforderung des Gesundheitssystems bestehe derzeit nicht.

Mit Blick um das Rennen um den CDU-Vorsitz, für den unter anderen Laschet kandidiert, sagte sie: „Ich werde mich nicht einmischen, das ist eine Entscheidung der CDU.“ Aber: Wer in NRW regiere, zumal geräuschlos mit der FDP, der bringe „ein Rüstzeug“ mit, „das durchaus Gewicht hat“.

Mehr zum Thema 1/

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich unterdessen in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags am dafür aus, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Dies erfuhr die Düsseldorfer „Rheinische Post“ auf Nachfrage aus Teilnehmerkreisen der Schaltkonferenz.

Demnach sagte Spahn: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“