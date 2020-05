Corona-Lockerungen : Merkel nennt Ramelows Äußerungen „zweideutig“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich kritisch zu den jüngsten Äußerungen des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) über Lockerungen der Corona-Beschränkungen in seinem Land geäußert. Nach einem Gespräch mit den Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer sagte Merkel am Mittwoch in Berlin, Ramelows Botschaften seien „schon etwas zweideutig“ gewesen. Ramelow hatte eine kontroverse Diskussion ausgelöst, weil durch Aussagen von ihm der Eindruck entstanden war, er wolle die Einschränkungen zum Kampf gegen die Pandemie in Thüringen vollständig aufheben. Thüringen will nun bei einer ganzen Reihe von Beschränkungen bleiben.

Merkel sagte nach dem Gespräch am Mittwoch, sie sei „sehr einverstanden“damit, dass jeder im Rahmen seiner Zuständigkeiten arbeite. „Das heißt aber auch, dass mir als Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung schon wichtig ist, dass wir in grundsätzlichen Fragen eine Übereinstimmung haben.“ Merkel nannte den Mindestabstand von 1,5 Metern, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Personennahverkehr oder dort, wo 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden könnten. Ebenso erwähnte sie die übereinstimmende Festlegung einer Grenze von 50 und in manchen Ländern 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen, von der an ein Notmechanismus wirken soll. „Wir leben immer noch am Anfang der Pandemie“, äußerte die Kanzlerin. „Wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament bis jetzt. Aber wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen.“

Nachdem zu Beginn der Pandemie Bund und Länder beim Beschließen von Beschränkungen noch eng und überwiegend einvernehmlich zusammengearbeitet hatten, ist beim Aufheben der Beschränkungen dieses Einvernehmen mehr und mehr verlorengegangen, weil einige Länder offensiv eigene Wege gingen. Nicht nur Merkel, auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht das kritisch.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und den Chefs der Staatskanzleien der Länder war es erst nach längeren, kontroversen Verhandlungen gelungen, sich am Dienstag auf einige weiterhin bundesweit geltende Regelungen zu einigen, vor allem auf die Abstandsregelung und das Tragen eines Mundschutzes. Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen, werden aber so gelockert, dass sich künftig im öffentlichen Raum zehn Personen oder die Mitglieder zweier Hausstände treffen dürfen.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen unterdessen nach Ramelows Angaben auf einer Konferenz das weitere Vorgehen in der Corona-Krise erörtern. Als Termin für die Ministerpräsidentenkonferenz der 16 Länderchefs nannte er den 17. Juni.