RKI-Besuch : Merkel lehnt Impfpflicht ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine Impfpflicht in jeglicher Form ab. „Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen“, sagte Merkel mit Blick auf Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron zuvor eine entsprechende Pflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen angekündigt hatte. „Es wird keine Impfpflicht geben“, äußerte die Kanzlerin am Dienstag bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin. Eine solche würde Vertrauen verspielen. Stattdessen gehe die Bundesregierung weiter den Weg, für das Impfen zu werben.

Mit Blick auf die wieder steigenden Infektionszahlen appellierte die Kanzlerin an die Menschen in Deutschland, sich impfen zu lassen. „Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein“, sagte Merkel. Mit dem Impfen könne dann auch eine höhere Inzidenz besser bewältigt werden. „Die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass wir wechselseitig verwundbar sind und wir alle aufeinander angewiesen sind.“ Alle, die noch unsicher seien, ermahnte Merkel: „Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, der Ihnen nahe steht.“

Söder: Impfen ist keine Privatsache

Auch Bayern macht die Erfahrung, dass, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz in München sagte, aus dem „Kampf um den Impfstoff“ die „Nachfrage nach Impfwilligen“ geworden ist. Etwa 100.000 Impftermine seien in den vergangenen Wochen abgesagt worden. Als Hauptursache dafür machte Söder aus, dass die Pandemie „nicht mehr so ernst“ genommen würde. Der Impfstoff AstraZeneca sei zum „Ladenhüter der Nation“ geworden. Ende Juli verfallen hier die ersten gelagerten Dosen. Es wird überlegt, den Impfstoff an andere Länder abzugeben.

Söder sagte, Impfen sei „keine Privatsache“. Er wandte sich aber einstweilen gegen eine Impfpflicht. Er will stattdessen die Schwelle fürs Impfen senken, etwa durch Angebote „to go“ in Wirtshäusern oder Einkaufszentren. Außerdem wird erwogen, Tests, mit denen sich Nicht-Geimpfte freitesten können, kostenpflichtig zu machen.

Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hält eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen derzeit für nicht notwendig. Die Impfraten bei Lehrkräften und beim Gesundheitspersonal seien hierzulande deutlich höher als in Nachbarländern wie etwa Frankreich, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Zudem gebe es bessere Möglichkeiten, um Menschen von einer Impfung zu überzeugen: gute Kommunikation und niedrigschwellige Impfungen vor Ort. „Sozusagen: Bring die Impfung dorthin, wo die Leute sind.“ Das könne auch für den Arbeitsplatz gelten.

Reinhardt fordert intensiveres Werben für Impfung

Angesichts eines Rückgangs bei der Zahl der verabreichten Corona-Impfungen hatte sich der Mediziner Wolfram Henn, ebenfalls Mitglied des Ethikrats, am Montag für eine Impfpflicht für das Personal in Kitas und Schulen ausgesprochen. Buyx sagte am Dienstag, Henn habe für sich gesprochen, jedoch nicht im Widerspruch zu den Arbeiten des Ethikrats: „Aber wir fordern so etwas nicht.“

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert ebenfalls eine intensivere Impfkampagne. Man müsse alle Menschen erreichen, sagte er der Rheinischen Post: „Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau.“ Wo die Impfbereitschaft bisher gering sei, müsse an Ort und Stelle informiert werden. „Wir müssen nicht nur Sportvereine, wir müssen Kulturvereine und Glaubenseinrichtungen für die Impfkampagne mit ins Boot holen.“

Es sei wichtig, durch konsequente Aufklärung Menschen zu erreichen, die noch unentschieden seien, sagte Reinhardt weiter: „Ich finde, jeder Erwachsene steht in der Verantwortung, durch seine Impfung dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten – auch zum Schutz der Kinder.“ Diese seien bisher die großen Verlierer der Pandemie. Eine abermalige soziale Isolierung von Kindern und Jugendlichen wäre unverantwortlich.

Reinhardt sprach sich zugleich gegen eine Einschränkung von Freiheitsrechten für ungeimpfte Menschen aus. Dies käme einer indirekten Impfpflicht gleich, die er für falsch halte. Nicht alle Impfwilligen hätten bisher ein Angebot zur Immunisierung wahrnehmen können. Für Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen gebe es noch kein Angebot. „Diese Menschen darf man nicht vom gesellschaftlichen Leben ausschließen.“