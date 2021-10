Kanzlerin Merkel im Interview : „Entscheidungen zu fällen kann belastend sein, auch bewegend“

Merkel in Athen : „Zumutungen“ für Griechen in Eurokrise

Erinnerungen an den Schuldenstreit während der Eurokrise haben den Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Griechenland bestimmt. Sie sei sich der „Zumutungen“ für die Bevölkerung immer bewusst gewesen, sagte Merkel an der Seite von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Athen.