Merkels Bürgersprechstunde : Elternsein in einer nervenzehrenden Zeit

Die Kanzlerin hört sich die Sorgen von Eltern an und wirbt etwa für das Kinderkrankengeld. Ihre Gesprächspartner wünschen vor allem eine Perspektive für die Rückkehr in die Normalität.

Das geht an mir auch nicht spurlos vorüber, wenn keiner so richtig glücklich ist“, so fasst Bundeskanzlerin Merkel die Rückmeldungen der Familien aus ihrem Corona-Alltag zusammen. Während es viele im ersten Lockdown noch zeitweise genossen haben, so viel Zeit miteinander zu verbringen, waren es jetzt vor allem belastende Erfahrungen, die 14 alleinerziehende, kinderreiche, eingewanderte und berufstätige Elternteile bei einer Online-Diskussion im Rahmen des Bürgerdialogs berichteten.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Zweifelsohne wäre es den Eltern am liebsten gewesen, von der Kanzlerin einen Zeitplan für die Öffnung von Kitas und Schulen zu hören, den sie nicht bieten konnte. Doch Merkel will vermeiden, dass die Schulen auf- und dann wieder zugemacht werden. „Lieber noch drei Tage länger, aber danach dann eine berechenbare Zeit.“ Entscheidend sei, die Fallzahlen entsprechend weit zu senken, um die Öffnung nicht rückgängig machen zu müssen.